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22:16 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе увековечили память о первом российском маршале Сергееве

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Память о бывшем министре обороны России, первом и единственном маршале РФ Игоре Сергееве увековечили в Черноморском высшем военно-морском училище (ЧВВМУ) имени адмирала П. С. Нахимова в Севастополе, сообщил РИА Новости в субботу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Источник: РИА Новости

Памятную доску Сергееву открыли в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия ЧВВМУ имени Нахимова.

Первый и единственный маршал Российской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев (1938−2006) — министр обороны РФ в 1997—2001 годах, помощник президента РФ по вопросам стратегической стабильности в 2001—2004 годах, Герой России — окончил инженерный факультет ЧВВМУ имени Нахимова по специальности «ракетное оружие».

«Торжества в честь 80-летия ЧВВМУ имени адмирала П. С. Нахимова проходят в Севастополе. Участники юбилейных мероприятий возложили венки и цветы к мемориалу выпускникам и офицерам училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На территории учебного заведения торжественно открыта аннотационная памятная доска выпускнику ЧВВМУ — министру обороны РФ маршалу Российской Федерации Игорю Сергееву», — сказал Трухачёв.

Он отметил, что личному составу училища было зачитано поздравление верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина.

ЧВВМУ имени Нахимова было основано в Севастополе в 1937 году. 20 марта 2014 года президент РФ Путин подписал распоряжение о возрождении в российском городе-герое военно-морского вуза.

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