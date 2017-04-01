В Краснодаре открылась новая школа на 400 мест

Новый корпус школы № 66 на улице Уссурийской рассчитан на 400 учащихся в одну смену, в нем оборудована современная столовая, актовый и спортивный залы, здание полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В новом корпусе 16 кабинетов начальных классов, медицинский блок с кабинетами психолога, стоматолога, процедурным кабинетом, столовая на 300 мест, спортзал, актовый зал на 300 мест, группы продленного дня. Для маломобильных горожан в здании сделан лифт. Здание соединено с основным корпусом переходной галереей. На территории школы оборудован современный открытый спортивный комплекс.

Как рассказала директор школы Оксана Грушко, открытие нового корпуса позволит значительно снизить нагрузку на образовательное учреждение, в котором сегодня учатся более двух тысяч детей. Кроме того, школа станет местом для проведения уроков дополнительного образования юных жителей микрорайона.