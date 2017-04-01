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20:55 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре открылась новая школа на 400 мест

Здание оборудовано всем необходимым для обучения детей.

Новый корпус школы № 66 на улице Уссурийской рассчитан на 400 учащихся в одну смену, в нем оборудована современная столовая, актовый и спортивный залы, здание полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В новом корпусе 16 кабинетов начальных классов, медицинский блок с кабинетами психолога, стоматолога, процедурным кабинетом, столовая на 300 мест, спортзал, актовый зал на 300 мест, группы продленного дня. Для маломобильных горожан в здании сделан лифт. Здание соединено с основным корпусом переходной галереей. На территории школы оборудован современный открытый спортивный комплекс.

Как рассказала директор школы Оксана Грушко, открытие нового корпуса позволит значительно снизить нагрузку на образовательное учреждение, в котором сегодня учатся более двух тысяч детей. Кроме того, школа станет местом для проведения уроков дополнительного образования юных жителей микрорайона.

Средства на строительство второго здания школы № 66 были выделены по федеральной целевой программе, а также по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» при софинансировании из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Комментарии
2
ММН
У нас уже драки за то чтобы сдать ребенка в первый класс.
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ММН
Удивили.В СССР такие школы сдавали раз в полгода.И не пристройками.А полноцеными.Согласно ГОСТ.
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