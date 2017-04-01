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19:29 (мск), источник: РИА Новости

Австрийская авиакомпания объявила о закрытии «самого короткого авиарейса»

ВЕНА, 1 апр — РИА Новости. Австрийская авиакомпания People`s Viennaline сняла запущенный в конце октября прошлого года авиарейс по маршруту «швейцарский Санкт-Галлен-Альтерейн — немецкий Фридрихсхафен — Кёльн/Бонн», включающий в себя самый короткий перелет в мире, который составляет восемь минут.

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Как следует из сообщения на сайте компании, решение отменить перелет с 14 апреля обусловлено низким спросом на этот рейс, несмотря на большие усилия маркетологов. Так, в марте «самое короткое путешествие» совершили 2300 человек.

По словам владельца авиакомпании Маркуса Копфа, «несмотря на имеющуюся четкую тенденцию к развитию, мы не считаем, что можем достичь предполагаемого числа пассажиров».

В свою очередь гендиректор People`s Air Group Даниэль Штеффен пояснил, что компания пыталась развить деловой туризм в Фридрихсхафене и регионе Боденского озера.

К сожалению, этот план не сработал из-за сдержанного развития и достаточно высоких цен на этот перелет
Даниэль Штеффен
Гендиректор People`s Air Group

Пассажирам, уже приобретшим билеты на этот рейс, деньги будут возвращены в соответствии с пассажирскими правилами Евросоюза, пообещали в компании.

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