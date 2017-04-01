Австрийская авиакомпания объявила о закрытии «самого короткого авиарейса»

Как следует из сообщения на сайте компании, решение отменить перелет с 14 апреля обусловлено низким спросом на этот рейс, несмотря на большие усилия маркетологов. Так, в марте «самое короткое путешествие» совершили 2300 человек.

По словам владельца авиакомпании Маркуса Копфа, «несмотря на имеющуюся четкую тенденцию к развитию, мы не считаем, что можем достичь предполагаемого числа пассажиров».

В свою очередь гендиректор People`s Air Group Даниэль Штеффен пояснил, что компания пыталась развить деловой туризм в Фридрихсхафене и регионе Боденского озера.