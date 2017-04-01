В Краснознаменском районе выпал снег

По словам очевидцев, небольшие сугробы при 20-ти градусах тепла довольно быстро превращаются в лужи.

Как считают метеорологи, такие аномалии случаются, когда высоко-слоистые облака находятся в ещё не прогретых слоях атмосферы, из-за чего выпадающие из них осадки замерзают и не успевая оттаять при достижении поверхности земли.