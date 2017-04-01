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20:50 (мск), источник: Вести - Калининград

В Краснознаменском районе выпал снег

Причуды погоды ощутили на себе жители Краснознаменского района. В то время, как в областном центре и на побережье Балтийского моря жители региона наслаждаются летней погодой, на востоке области пошёл снег.

По словам очевидцев, небольшие сугробы при 20-ти градусах тепла довольно быстро превращаются в лужи.

Как считают метеорологи, такие аномалии случаются, когда высоко-слоистые облака находятся в ещё не прогретых слоях атмосферы, из-за чего выпадающие из них осадки замерзают и не успевая оттаять при достижении поверхности земли.

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