В Краснознаменском районе выпал снег
Причуды погоды ощутили на себе жители Краснознаменского района. В то время, как в областном центре и на побережье Балтийского моря жители региона наслаждаются летней погодой, на востоке области пошёл снег.
Причуды погоды ощутили на себе жители Краснознаменского района. В то время, как в областном центре и на побережье Балтийского моря жители региона наслаждаются летней погодой, на востоке области пошёл снег.
По словам очевидцев, небольшие сугробы при 20-ти градусах тепла довольно быстро превращаются в лужи.
Как считают метеорологи, такие аномалии случаются, когда