В Киеве назвали условия для участия России в «Евровидении»

Ранее глава Европейского вещательного союза (ЕВU) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в «Евровидении» не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции. В частности, Киев могут временно отстранить от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба EBU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность введения санкций в отношении Украины.

«Кое-кто в Европейском вещательном союзе начал говорить даже о каких-то санкциях потом после “Евровидения” (для Украины), мол, мы не обеспечили присутствие российского участника. Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство», — сказал Кириленко в эфире «Украинского радио».

Он отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то ему обеспечат безопасность, нормальный прием и пребывание.