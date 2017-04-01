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20:45 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве назвали условия для участия России в «Евровидении»

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко еще раз заявил, что считает единственным шансом для России принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве — направить конкурсанта, «который не нарушал украинское законодательство».

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Европейского вещательного союза (ЕВU) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в «Евровидении» не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции. В частности, Киев могут временно отстранить от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба EBU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность введения санкций в отношении Украины.

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«Кое-кто в Европейском вещательном союзе начал говорить даже о каких-то санкциях потом после “Евровидения” (для Украины), мол, мы не обеспечили присутствие российского участника. Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство», — сказал Кириленко в эфире «Украинского радио».

Он отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то ему обеспечат безопасность, нормальный прием и пребывание.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила певице въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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