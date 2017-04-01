В Киеве назвали условия для участия России в «Евровидении»
КИЕВ, 1 апр — РИА Новости.
КИЕВ, 1 апр — РИА Новости.
Ранее глава Европейского вещательного союза (ЕВU) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в «Евровидении» не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции. В частности, Киев могут временно отстранить от участия в конкурсе. Позднее
«Кое-кто в Европейском вещательном союзе начал говорить даже о
Он отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то ему обеспечат безопасность, нормальный прием и пребывание.
В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила певице въезд на Украину на три года