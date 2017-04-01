Весной ряды ВС РФ пополнят 2800 волгоградцев

Согласно заданию штаба Южного военного округа, ряды Вооруженных Сил России пополнят 2800 жителей Волгоградской области. Это на 300 человек меньше, чем весной прошлого года. Всего же, по информации Минобороны РФ, в соответствии с Указом президента РФ от 30 марта 2017 г. № 135 будет призвано на военную службу 142 тысячи россиян.

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Волгоградской области полковника Виктора Майстренко, призывники из нашего региона будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации. В том числе 15 из них будут служить в самом престижном воинском формировании — Президентском полку.

Напомним, что осенью 2016 года для прохождения срочной службы в российской Армии были призваны 2450 молодых волгоградцев.

Отметим также, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, новобранцы и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. Граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска будут переодеваться в повседневную военную форму: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного.

В воинские части, дислоцированные в отдалённых регионах, таких как Камчатский край и Сахалинская область, доставка призывников будет осуществляться с использованием самолётов военно-транспортной и гражданской авиации, морским транспортом.

Все новобранцы при следовании к местам прохождения военной службы будут обеспечены рационами питания на весь путь следования. На военных аэродромах развернут специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание, а также оборудованы спальные места на случай задержки рейсов. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.