Работе водолазов под Высоким мостом теперь мешает тюлень
Под Высоким мостом, где обитал калининградский сом обнаружили тюленя. Млекопитающее попало в городские воды по Преголе из Калининградского залива.
Под Высоким мостом, где обитал калининградский сом обнаружили тюленя. Млекопитающее попало в городские воды по Преголе из Калининградского залива.
Животное было решено не трогать, а прикармливать и оберегать, чтобы оно решило остаться в реке областного центра. В будущем, по словам местных властей, тюлень может стать ещё одной достопримечательностью Калининграда, чем привлечёт больше туристов во время чемпионата мира по футболу 2018-го года.
В настоящий момент территория у Высокого моста огорожена, оценить состояние животного приехали ветеринары.