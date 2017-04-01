Работе водолазов под Высоким мостом теперь мешает тюлень

Животное было решено не трогать, а прикармливать и оберегать, чтобы оно решило остаться в реке областного центра. В будущем, по словам местных властей, тюлень может стать ещё одной достопримечательностью Калининграда, чем привлечёт больше туристов во время чемпионата мира по футболу 2018-го года.

В настоящий момент территория у Высокого моста огорожена, оценить состояние животного приехали ветеринары.