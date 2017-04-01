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20:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Скончался поэт Евгений Евтушенко

Накануне он был госпитализирован.

В США на 85-м году Евгений Евтушенко скончался, сообщил друг поэта Михаил Маргулис.

«Пять минут назад Евгений Александрович отошёл в вечность», — сказал Моргулис.

Евтушенко будет похоронен в Московской области в Переделкино.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Евтушенко был госпитализирован.

Евтушенко 84 года. Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса.

С 1952 по 1957 год учился в Литературном институте им. Горького, но был исключен за «дисциплинарные взыскания». Первая книга стихов Евтушенко «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. С 1991 года проживал в США.

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