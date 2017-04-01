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20:39 (мск), источник: Newslab.ru

Штормовой ветер вновь подует в Красноярске

Он принесет похолодание.

Источник: Reuters

2 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкийском районе ожидается очень сильный западный ветер, порывы будут достигать 15−20 м/с, местами 25−27 м/с.

Ветер принесет красноярцам похолодание. Среднесибирское УГМС обещает жителям столицы края в воскресенье переменную облачность, небольшой дождь, мокрый снег. Ветер в городе будет западным, скорость 10−15 м/с, порывы — 20−25 м/с.

Температура воздуха ночью 0,+2°, днем +2,+4°. На автодорогах гололедица.

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