Идут белые снеги: пять стихотворений Евтушенко о жизни, смерти и любви

1 апреля в клинике в городе Талса (штат Оклахома) скончался поэт Евгений Евтушенко. В больнице, несмотря на тяжелое состояние, он продолжал работать над заключительными главами своей последней книги. По словам близкого друга поэта, почетного консула Белоруссии в Америке, руководителя фонда «Духовная дипломатия» Михаила Моргулиса, «роман, хоть и не автобиографичный, но в него вкраплены многие личные воспоминания Евтушенко, переживания, эмоции, документальные события из жизни». ТАСС вспоминает самые известные стихотворения поэта, которые слышал каждый.

* * *

Идут белые снеги,

как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

но, наверно, нельзя.



Чьи-то души бесследно,

растворяясь вдали,

словно белые снеги,

идут в небо с земли.



Идут белые снеги…

И я тоже уйду.

Не печалюсь о смерти

и бессмертья не жду.



Я не верую в чудо,

я не снег, не звезда,

и я больше не буду

никогда, никогда.



И я думаю грешный,

ну, а кем же я был,

что я в жизни поспешной,

больше жизни любил?



А любил я Россию

всею кровью, хребтом —

ее реки в разливе

и когда подо льдом,



дух ее пятистенок,

дух ее сосняков,

ее Пушкина, Стеньку

и ее стариков.



Если было несладко

я не шибко тужил.

Пусть я прожил нескладно,

для России я жил.



И надеждою маюсь,

(полный тайных тревог)

что хоть малую малость

я России помог.



Пусть она позабудет,

про меня без труда,

только пусть она будет,

навсегда, навсегда.



Идут белые снеги,

как во все времена,

как при Пушкине, Стеньке

и как после меня,



Идут снеги большие,

аж до боле светлы,

и мои, и чужие

заметая следы.



Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я.



1965.

* * *

Достойно, главное достойно

любые встретить времена,

когда эпоха то застойна,

то взбаламучена она.



Достойно, главное достойно

чтоб раздаватели щедрот

не довели тебя до стойла

и не заткнули сеном рот.



Страх перед временем — паденье,

на трусость душу не потрать,

но приготовь себя к потере

всего, что страшно потерять.



И если все переломалось,

как невозможно предрешить,

скажи себе такую малость:

«И это надо пережить…».

1976.

* * *

А снег идёт, а снег идёт,

И всё вокруг чего-то ждёт…

Под этот снег, под тихий снег,

Хочу сказать при всех:

«Мой самый главный человек,

Взгляни со мной на этот снег —

Он чист, как-то, о чём молчу,

О чём сказать хочу».

Кто мне любовь мою принёс?

Наверно, добрый Дед Мороз.

Когда в окно с тобой смотрю,

Я снег благодарю.

А снег идёт, а снег идёт,

И всё мерцает и плывёт.

За то, что ты в моей судьбе,

Спасибо, снег, тебе.

1975.

* * *

Б. Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в мелкой суете

разнообразные не те.

И он

не с теми ходит где-то

и тоже понимает это,

и наш раздор необъясним,

и оба мучаемся с ним.

Со мною вот что происходит:

совсем не та ко мне приходит,

мне руки на плечи кладёт

и у другой меня крадёт.

А той —

скажите, бога ради,

кому на плечи руки класть?

Та,

у которой я украден,

в отместку тоже станет красть.

Не сразу этим же ответит,

а будет жить с собой в борьбе

и неосознанно наметит

кого-то дальнего себе.

О, сколько нервных

и недужных,

ненужных связей,

дружб ненужных!

Во мне уже осатанённость!

О, кто-нибудь,

приди,

нарушь

чужих людей

соединённость

и разобщённость

близких душ!

1975.

* * *

Нас в набитых трамваях болтает,

Нас мотает одна маета,

Нас метро то и дело глотает,

Выпуская из дымного рта.

В шумных улицах, в белом порханьи

Люди, ходим мы рядом с людьми,

Перемешаны наши дыханья,

Перепутаны наши следы,

Перепутаны наши следы.

Из карманов мы курево тянем,

Популярные песни мычим,

Задевая друг друга локтями,

Извиняемся или молчим.

По Садовым, Лебяжьим и Трубным

Каждый вроде отдельным путём,

Мы, не узнанные друг другом,

Задевая друг друга, идём,

Задевая друг друга, идём.

1956.