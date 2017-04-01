Боб Дилан получил Нобелевскую премию в Стокгольме

В согласии с пожеланиями Боба Дилана вручение происходило в камерной обстановке, никого из представителей СМИ там не было, присутствовали лишь Боб Дилан и члены академии. Каких-либо деталей о церемонии не сообщается.

Певец, вероятно, также передал записанную на видео Нобелевскую лекцию. Выступление с Нобелевской лекцией в течение 6 месяцев после церемонии вручения премии — необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 млн крон (909 тыс. долларов).

1 и 2 апреля Дилан выступает в Стокгольме с концертами.

Уникальный лауреат

Дилан не присутствовал на церемонии вручения премии 10 декабря 2016 г. Ранее Шведская академия сообщила, что певец, видимо, получит премию и выступит с традиционной лекцией весной.