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21:08 (мск), источник: ТАСС

Боб Дилан получил Нобелевскую премию в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Нобелевская медаль и диплом были в субботу вручены лауреату 2016 года Бобу Дилану в шведской столице. Это подтвердили телеканалу SVT член Шведской академии Хорас Энгдаль и ее секретарь Сара Даниус.

Источник: AP 2017

В согласии с пожеланиями Боба Дилана вручение происходило в камерной обстановке, никого из представителей СМИ там не было, присутствовали лишь Боб Дилан и члены академии. Каких-либо деталей о церемонии не сообщается.

Певец, вероятно, также передал записанную на видео Нобелевскую лекцию. Выступление с Нобелевской лекцией в течение 6 месяцев после церемонии вручения премии — необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 млн крон (909 тыс. долларов).

1 и 2 апреля Дилан выступает в Стокгольме с концертами.

Уникальный лауреат

Дилан не присутствовал на церемонии вручения премии 10 декабря 2016 г. Ранее Шведская академия сообщила, что певец, видимо, получит премию и выступит с традиционной лекцией весной.

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Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом церемонии прошлого года. Премию 13 октября присудили поэту и исполнителю Бобу Дилану «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Он стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.

Дилан является автором песен «Blowin' in the Wind» (выпущена в 1963 году), «The Times They Are a-Changin'» (1964), «Like a Rolling Stone» (1965), он издал легендарные альбомы «The Freewheelin' Bob Dylan» (1963) и «Highway 61 Revisited» (1965).

Песни и литература

В середине ноября Шведская академия информировала, что певец не приедет на вручение награды. «Шведская академия получила письмо от Боба Дилана, где он объясняет, что не сможет освободиться от дел и приехать в Стокгольм, чтобы получить Нобелевскую премию по литературе. Он хотел бы принять награду лично, но другие обязательства делают это, к сожалению, невозможным. Он подчеркнул, что очень польщен тем, что удостоен Нобелевской премии», — отмечалось в пресс- релизе.

На самой церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» (1962), которую выбрала для этого события.

«Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также, самое главное, дать такой замечательный ответ», — написал Дилан в благодарственной речи.

Комментарии
1
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
боб дилан белые каски барак абама ит.д вот нобель там вертится
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