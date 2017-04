Боб Дилан получил Нобелевскую премию в Стокгольме

Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом церемонии прошлого года. Премию 13 октября присудили поэту и исполнителю Бобу Дилану «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Он стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.

Дилан является автором песен «Blowin' in the Wind» (выпущена в 1963 году), «The Times They Are a-Changin'» (1964), «Like a Rolling Stone» (1965), он издал легендарные альбомы «The Freewheelin' Bob Dylan» (1963) и «Highway 61 Revisited» (1965).

Песни и литература

В середине ноября Шведская академия информировала, что певец не приедет на вручение награды. «Шведская академия получила письмо от Боба Дилана, где он объясняет, что не сможет освободиться от дел и приехать в Стокгольм, чтобы получить Нобелевскую премию по литературе. Он хотел бы принять награду лично, но другие обязательства делают это, к сожалению, невозможным. Он подчеркнул, что очень польщен тем, что удостоен Нобелевской премии», — отмечалось в пресс- релизе.

На самой церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» (1962), которую выбрала для этого события.

«Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также, самое главное, дать такой замечательный ответ», — написал Дилан в благодарственной речи.