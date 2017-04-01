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21:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина смерти Евтушенко

Причиной смерти поэта Евгения Евтушенко стала остановка сердца. Об этом РИА Новости сообщила его вдова Мария Новикова.

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Литератор скончался «мирно, во сне», рассказала она.

Сам поэт за несколько дней до смерти в разговоре с продюсером своего юбилейного фестиваля признался, что находится в тяжелом состоянии, и пожелал, чтобы все запланированные им концерты состоялись и без него. Кроме того, Евтушенко просил похоронить его в подмосковном поселке Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.

18 июля литератору должно было исполниться 85 лет. В связи с юбилеем был запланирован гастрольный тур Евтушенко по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Свое первое стихотворение Евтушенко опубликовал в 1949-м. Три года спустя вышла его первая книга «Разведчики грядущего». Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1960-е вместе с другими поэтами выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее, которые стали одним из символов эпохи оттепели. С 1991 года литератор проживал в США, но часто приезжал в Россию.

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