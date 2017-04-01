Горбачев заявил, что стихи Евтушенко откликались в душах миллионов людей

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких «мирно, во сне, от остановки сердца».

«Очень жаль, что ушел от нас Евгений Евтушенко. Он был поэтом, чьи стихи откликались в душах миллионов людей. До конца своих дней он оставался живым, ярким, неравнодушным человеком, гражданином», — заявил Горбачев журналистам в субботу.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким поэта.