Путин выразил соболезнования вдове, родным и близким поэта Евтушенко

«Евтушенко был великим поэтом, его наследие является составной частью российской культуры», — сказал Песков.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.