В Симферополе детям-сиротам подарили 9 квартир

Все однокомнатные квартиры — в многоквартирном доме на ул. Трубаченко. Их площадь: от 32 до 39 квадратных метров. На сегодняшний день на квартирной очереди в Симферополе находится 207 человек из числа детей-сирот.

С 2015 года период ожидания получения жилого помещения сократился на 3 года, также и средний возраст граждан, состоящих на квартирном учете, снизился с 37 до 29 лет, — сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.