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22:08 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе детям-сиротам подарили 9 квартир

В Симферополе детям-сиротам вручили ключи от квартир. Жилье приобрели для 9 человек.

Все однокомнатные квартиры — в многоквартирном доме на ул. Трубаченко. Их площадь: от 32 до 39 квадратных метров. На сегодняшний день на квартирной очереди в Симферополе находится 207 человек из числа детей-сирот.

С 2015 года период ожидания получения жилого помещения сократился на 3 года, также и средний возраст граждан, состоящих на квартирном учете, снизился с 37 до 29 лет, — сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

По словам главы администрации, к 2020 году очереди уже не будет. Ближайшее новоселье для симферопольских детей-сирот — уже не за горами. В этом году в Симферополе планируется строительство 180-квартиного дома за счет муниципального бюджета.

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