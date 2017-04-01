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21:53 (мск), источник: ТАСС

Последний из шестидесятников: умер поэт Евгений Евтушенко

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу на 85 году жизни в США.

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Евтушенко до последнего дня продолжал творить, даже, находясь в больнице, надиктовывал главы последней книги своей жене Марии Новиковой.

В его планах, которыми он ранее поделился с ТАСС, также было написание книги о Кубинской революции и ее молодом лидере Фиделе Кастро.

Поэт и прозаик, сценарист и режиссер, автор строк «Поэт в России больше чем поэт» Евгений Евтушенко родился 18 июля 1933 года на станции Зима в Иркутской области. При этом, сам поэт подчеркивал, что в его документах была допущена ошибка, и родился он в 1932 году.

Вырос в Москве, стихи начал впервые печатать в 1949 году. Учился в Литературном институте им. Горького, но был исключен за поддержку романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Позже поэт все-таки был восстановлен вузом и стал его выпускником в 2001 году.

«Оттепель» и творчество

В 1952 году Евтушенко был принят в ряды Союза писателей СССР и стал самым молодым его автором.

Наряду с поэтами-шестидесятниками — Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, стал кумиром советской интеллигенции периода «оттепели», собирая толпы на чтения стихов в Политехническом музее. Поэзию «оттепели» позднее начали называть эстрадной.

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Для его лирики была характерна острая постановка сложных нравственных и исторических вопросов (стихотворения «Наследники Сталина», «Бабий Яр»).

Особое место Евтушенко уделял разоблачению культа личности Сталина, он выступил режиссером фильма «Похороны Сталина».

Поэт открыто защищал писателей — Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака. В его стихах звучал протест против ввода советских войск в Венгрию, Чехословакию и Афганистан. В 80-е годы Евтушенко с энтузиазмом встретил Перестройку, позднее, однако, разочаровался в ней.

Стихи, любимые поколениями

Его стихи входят в известные сборники «Шоссе Энтузиастов» (1956 год), «Интимная лирика» (1973 год), «Граждане, послушайте меня» (1989 год). Перу Евтушенко принадлежит поэма «Пушкинский перевал» (1966 год), романы «Ягодные места», «Не умирай прежде смерти».

Миллионы знают его по строкам стихотворения «Со мною вот что происходит…», посвященного поэтессе Белле Ахмадулиной, с которой Евтушенко прожил в браке три года — с 1955 по 1958 годы, а после их связывали долгие годы дружбы. Песня на эти стихи звучит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», а в фильме «Служебный роман» исполняется хорошо знакомая многим песня на стихи Евтушенко «Нас в набитых трамваях болтает».

Поэт также известен зрителям ролью в фильме «Взлет», где он сыграл изобретателя Константина Циолковского. Евтушенко написал сценарий к ленте «Я — Куба» Михаила Калатозова.

Особый новый язык

Отличительной чертой поэзии Евтушенко является и обилие авторских новообразований. Среди них часто встречаются окказионализмы — слова, которые создаются по правилам словообразования русского языка «по случаю» и вне контекста не живут. Такими являются, к примеру, «поправимость» («Наследники Сталина». 1962 г.), «простинка», («Тринадцать» 1993−1996 г.). Часто в его стихах можно было почерпнуть образования с приставкой — полу: «полуздесь», «полутам», «полуэмигрировавший». А самым популярным способом было сложение слов в разных формах: «васильковоглазки», «фотопыл», «веселоглазые», «голуболобый», «вечномерзлотность», «заварушковед», «лебедеутенок». За эту любовь к новообразованиям Евтушенко иногда сравнивали с Маяковским.

Самый стильный

Почитатели таланта Евтушенко знают его неповторимый стиль в одежде — яркий, броский, невероятно узнаваемый. Евтушенко был поэтом, который мог завести толпу, собирать на свои вечера тысячи поклонников, удерживая внимание четыре часа к ряду, как это было на его творческом вечере в 2016 году в «Лужниках».

В 1991 году Евтушенко заключил контракт с американским университетом в городе Талса (штат Оклахома). Он переехал с семьей в США, где проживал до последнего времени и преподавал историю кино.

Переделкино и спорный сериал

В подмосковном Переделкине в 2010 году Евтушенко открыл музей-галерею, приурочив это событие к своему дню рождения. В нем представлена личная коллекция картин, подаренных поэту известными художниками — Марком Шагалом, Пабло Пикассо и другими.

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В 2016 году на телеэкраны вышел сериал по роману Василия Аксенова «Таинственная страсть», где зрители встретились с поэтом Яном Тушинским, в котором легко угадать образ шестидесятника Евтушенко.

В своем интервью изданию «КП» поэт поделился впечатлением и одобрительно воспринял первые части фильма, однако остро раскритиковал серию, где ему приписали подпись под обращением о высылке Пастернака. «Я единственный живой из всей этой плеяды, из них уже никто не может заступиться за меня, но все они это знали, все знают, и можно спросить кого угодно об этом. Даже мои враги никогда этого мне не приписывали», — сказал Евтушенко.

Поэзия Евтушенко переведена более чем на 70 языков мира. Он удостоен множества регалий и наград, является почетным членом Американской академии искусств, членом Европейской академии искусств и наук.

Евтушенко был четыре раза официально женат, у него пятеро сыновей.

В последнее время поэт активно готовился отпраздновать юбилей, в ближайших планах стояли три грандиозных московских концерта с кульминацией в Кремле. Он сказал в эфире телемоста Москва-Талса, устроенного ТАСС, что будет читать веселое. «Буду читать обязательно веселое, — сообщил Евтушенко. — Я люблю, я хочу уходить сам счастливым».

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