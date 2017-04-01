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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Михалков: стихи Евтушенко — «энциклопедия нашей жизни»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Стихи Евгения Евтушенко, кровно связанные со временем, для будущих поколений станут энциклопедией жизни нашей страны, считает режиссер Никита Михалков.

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Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких «мирно, во сне, от остановки сердца».

«Ушел великий поэт, который точно понимал, что он — великий русский поэт, и это не мешало ему сохранять ту высоту планки, с которой он начал свою творческую биографию. Я думаю, что отношение к нему было разным. И сам он был человек не простой, и оснований для того, чтобы отношение к нему было разным, много. Но все это ничего не значит и исчезает, когда ты берешь в руки книгу с его стихами», — сказал РИА Новости Михалков.

Режиссер подчеркнул, что многие из стихов Евтушенко «разлетелись на фразы, навсегда запечатлев образ времени, в котором он жил».

«Это большая редкость, когда вырастает новое поколение, которое, может быть, никогда и не видело в глаза человека, но услышав имя и фамилию — Евгений Евтушенко, — любой, даже малограмотный, человек осознает, о ком идет речь. Я думаю, что его стихи, кровно связанные со временем и с ним самим в этом времени, для нашей страны по крайне мере, во многом уже стали, а для будущих поколений без сомнения станут, энциклопедией нашей жизни», — сказал Михалков.

Евгений Евтушенко — советский поэт-шестидесятник, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.

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