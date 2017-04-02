В Вашингтоне состоялся Фестиваль воздушных змеев

По наблюдению корреспондента ТАСС, на празднике днем присутствовали несколько тысяч человек, а всего его в качестве участников или зрителей посетили десятки тысяч. На фестиваль съехались любители этой забавы из разных штатов, кроме того, приняли участие в мероприятии и туристы.

«Отличный повод выбраться куда-то с детьми, всей семьей. Да и погодка, как на заказ!» — призналась ТАСС Джессика, приехавшая на праздник из соседнего с округом Колумбия штата Мэриленд с семьей. В этот день в городе было ясно и очень ветрено.

И специалистам, и новичкам