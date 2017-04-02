В Вашингтоне состоялся Фестиваль воздушных змеев

По наблюдению корреспондента ТАСС, на празднике днем присутствовали несколько тысяч человек, а всего его в качестве участников или зрителей посетили десятки тысяч. На фестиваль съехались любители этой забавы из разных штатов, кроме того, приняли участие в мероприятии и туристы.
«Отличный повод выбраться куда-то с детьми, всей семьей. Да и погодка, как на заказ!» — призналась ТАСС Джессика, приехавшая на праздник из соседнего с округом Колумбия штата Мэриленд с семьей. В этот день в городе было ясно и очень ветрено.
И специалистам, и новичкам
На праздник приехали как настоящие эксперты в области запуска змеев, так и те, кто решил впервые в этом участвовать. Для первых здесь были организованы командные соревнования, в ходе которых в нескольких раундах четырем парам предстояло сразить в воздухе змея противника, при этом оставив в воздухе собственного. В этом состязании применялись лишь специальные змеи в форме шестиугольников. Кроме того, проводился мини-турнир по маневрированию привязных устройств в воздухе под музыку: виртуозы получали специальные призы от организаторов.
Для новичков и заинтересовавшихся прохожих были организованы мастер-классы по конструированию воздушных змеев. В соседнем шатре энтузиастам предлагалось разукрасить безликие полотна при помощи фломастеров и красок. Не обходилось и без поломок, на случай которых был организован специальный ремонтный пункт под названием «Доктор для змеев». Там же обслуживались и змеи, участвовавшие в состязаниях, но потерпевшие катастрофу.
Развлечения
Развлекали гостей фестиваля не только соревнованиями и мастер-классами: рядом с монументом Вашингтона была организована концертная площадка, где на протяжении практически всего мероприятия выступали музыканты.
Фестиваль воздушных змеев проводился в Вашингтоне в рамках Национального фестиваля цветения вишен, начало которому в этом году было дано 15 марта, а продлится он вплоть до 16 апреля. Цветение вишен отмечается в Вашингтоне ежегодно и сопровождается целым спектром различных мероприятий: концертами, лекциями, детскими кружками, а финалом фестиваля в этом году станет зрелищный фейерверк.