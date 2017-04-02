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02:05 (мск), источник: РИА Новости

Друг семьи Евтушенко рассказал о причине смерти поэта

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.

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«У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца», — сказал Моргулис.

Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.

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