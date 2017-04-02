Друг семьи Евтушенко рассказал о причине смерти поэта
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил в субботу РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.
«У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца», — сказал Моргулис.
Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.