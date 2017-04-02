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10:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Желающих устанавливать ЭРА ГЛОНАСС во Владивостоке все больше

АО «ГЛОНАСС» заявило, что одобрило еще пять приморских компаний, которые получат право установки систем вызова экстренных служб на подержанные автомобили, об этом ИА «Дейта» сообщает, опираясь на данные администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

«Временный порядок, предложенный АО «ГЛОНАСС» и устроивший всех участников процесса, будет действовать не только в Приморье, но и в других российских регионах. Но начали именно с Владивостока, где сложился самый большой рынок импортируемых из-за рубежа подержанных автомобилей, отметил временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля, — говорится в официальном сообщении.

«На прошлой неделе здесь прошла тестовую установку системы “ЭРА-ГЛОНАСС” на типичный для жителя Дальнего Востока автомобиль — подержанный японский, этот процесс занял всего около получаса. Что касается стоимости: напоминаю, что АО “ГЛОНАСС” не является производителем устройств. Стоимость терминала будет складываться из двух факторов: стоимость, озвученная производителем устройства плюс накладные расходы при доставке устройства. Стоимость установки будет измеряться по часам работы, по нашим расчётам, два мастера установят устройство на автомобиль менее чем за час. Рассчитываем, что стоимость устройства вместе с установкой не будет превышать 25 тысяч рублей. Надо понимать, что устройство вызова экстренных служб — не просто коробочка, а сложная система. К числу ее компонентов относятся навигационный модуль, коммуникационный модуль, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик и так далее. Прибор оснащен средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают некорректируемость данных. При наращивании объемов производства российскими производителями и по мере создания конкурентной среды в регионе цена на прибор будет падать», — заявил он.

В Приморье АО «ГЛОНАСС» аккредитованы уже три компании, в ближайшее время список сертифицированных центров пополнят еще пять компаний, одобренных комиссией.

Новый порядок перейдет в практическую плоскость уже в начале следующей недели, 3—4 апреля, когда в регион поступит первая тысяча устройств, подчеркнул руководитель АО «ГЛОНАСС».

Юридические основания для начала этих действий все еще не названы. Напомним, нормативной базой для распространения в России систем и устройств ЭРА ГЛОНАСС являются федеральный закон № 395 (от 2013 года), постановление правительства № 557 (2015 года) и глава 5 Техрегламента. Согласно этим документам, устанавливать эти «системы безопасности» может только завод-изготовитель транспортного средства. Для изменения этого порядка необходимы изменения в законодательство, которых, как подчеркивают эксперты, все еще нет.

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