Сын Евтушенко и друг семьи рассказали о последних часах жизни поэта

«Накануне я с ним разговаривал. Он меня попросил сказать ему что-нибудь важное. Я ему сказал, что он прожил великую жизнь, в которой много сделал для людей, для Бога, праздновал победы духа. А он сказал мне: “Я хотел бы, чтобы между Америкой и Россией воцарился мир, чтобы мы дружили и каждый человек в этих странах был счастлив”», — сказал собеседник агентства.

Он добавил: «Мы говорили о добре и зле». «Евгений Александрович просил помолиться, я просил Бога проявить милосердие к нему, и если Женя уйдет, чтобы это было без боли. Так и получилось — он отошел на небеса во сне, без страданий», — отметил Моргулис.

Сын поэта Евгений рассказал Associated Press, что впервые онкологический диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась.

Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака. В пятницу, 31 марта, его состояние стало резко ухудшаться. Тем не менее, Евтушенко умер безболезненно, сказал сын литератора. «Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим», — рассказал Евгений-младший и добавил, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

Евтушенко умер в США в субботу, 1 апреля, на следующий день после госпитализации. Ему было 84 года. Поэт просил похоронить его в подмосковном Переделкино неподалеку от могилы Бориса Пастернака.