Страшный птичий грипп, угрожающий Дальнему Востоку, оказался «заведомо ложными сведениями»

Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.

Птичий грипп, ползущий из стран АТР на Дальний Восток, неожиданно оказался дутой угрозой. Роспотребнадзор опроверг заявления об угрозе вируса птичьего гриппа для населения Дальнего Востока, передает ИА Интерфакс.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает обращает внимание, что заявления представителей ветеринарных ведомств о якобы угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в «Интерфакс».

Роспотребнадзор призвал СМИ «не распространять заведомо ложные сведения, а представителей ветеринарных надзорных органов отказаться от комментариев по тематике, не входящей в круг их профессиональных компетенций».

Ранее замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что опасный для жизни человека вирус гриппа птиц угрожает Дальнему Востоку России и специалистам стоит внимательнее к этому относиться.