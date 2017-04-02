С потепления и небольших дождей начнется новая рабочая неделя в Приморье

Владивосток, 2 апреля, PrimaMedia.

В воскресенье и понедельник над Приморьем будут проходить фронтальные разделы смещающегося из Амурской области в Хабаровский край циклона, которые вызовут в северных районах небольшой дождь. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет, температура в начале недели повысится на 1−4 градуса, ночью +2…-11°C, днём +5…+16°C.

«Первая половина апрельской недели в Приморье отметится существенным потеплением. В ночь на понедельник над Приморьем будет смещать циклонический вихрь, вызывая осадки различной интенсивности. В середине дня циклон покинет территорию края и осадки прекратятся. Температурный фон воздуха ночью на понедельник от +4°C до -8 °C. Днём при потоках воздуха с континентальных районов, которые прогреваются весенним солнцем, температура воздуха повысится до +5…+14°C», — сообщают синоптики.

Во вторник и в среду Приморье окажется в поле повышенного давления, осадки маловероятны. К середине недели, с приближением нового активного циклона в крае усилится южный ветер. Ночной фон температуры воздуха ожидается в пределах от +5°C на юге до -9°C на севере.

«Западными и юго-западными потоками на Приморский край будет выноситься тёплая воздушная масса. Днём ожидаются почти майские температуры: +15…+21°C в континентальных районах, на побережье прохладнее +7…+14°C», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке в понедельник возможны несущественные осадки. В дальнейшем до середины недели осадков не ожидается. Днём в среду усилится южный ветер. Минимальная температура воздуха +2…+3°C, в ночь на среду потеплеет на 2−4 градуса. В понедельник днём воздух прогреется до +10…+12°C. Во вторник и в среду максимальная температура +11…+14°C.