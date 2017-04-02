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07:39 (мск), источник: Newtimes.kz

Родителям полицейских «отличников» дарят билеты на «Экспо»

В полицейском ведомстве собрались родители молодых полицейских. Их пригласили, чтобы рассказать о трудовых буднях их детей, избравших свои путь в органах правопорядка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Как отметили в полиции СКО, более 60 процентов их сотрудников имеют стаж службы менее трех лет.

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«Целью данного мероприятия является проведение индивидуально-воспитательной работы с сотрудниками, налаживание взаимодействия диалога между родителями и руководством подразделения. Поиск новых форм и методов этой работы, направленных на предупреждение служебной и автотранспортной дисциплины», — отметил начальник УССО Кайрат Танатканов.

Он проинформировал родителей о достижениях личного состава и нарушениях среди полицейских, приведя примеры из других регионов.

По его мнению, это позволит не только укрепить воспитательную работу, но и повысить эффективность работы молодых полицейских. Также гостям был продемонстрирован фильм о рабочем дне сотрудника УССО. Это утренний инструктаж, доведение сводных данных об оперативной обстановке, смена дежурного наряда.

В завершение встречи были вручены благодарственные письма и пригласительные билеты на выставку ЭКСПО-2017 родителям отличивших молодых сотрудников. Поощрения на глазах у родителей получили и лучшие сотрудники. Такая мера, уверенно полицейское руководство, даст стимул молодым полицейским — быть дисциплинированным и работать с большим профессионализмом.

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