Родителям полицейских «отличников» дарят билеты на «Экспо»

Как отметили в полиции СКО, более 60 процентов их сотрудников имеют стаж службы менее трех лет.

«Целью данного мероприятия является проведение индивидуально-воспитательной работы с сотрудниками, налаживание взаимодействия диалога между родителями и руководством подразделения. Поиск новых форм и методов этой работы, направленных на предупреждение служебной и автотранспортной дисциплины», — отметил начальник УССО Кайрат Танатканов.

Он проинформировал родителей о достижениях личного состава и нарушениях среди полицейских, приведя примеры из других регионов.



По его мнению, это позволит не только укрепить воспитательную работу, но и повысить эффективность работы молодых полицейских. Также гостям был продемонстрирован фильм о рабочем дне сотрудника УССО. Это утренний инструктаж, доведение сводных данных об оперативной обстановке, смена дежурного наряда.

В завершение встречи были вручены благодарственные письма и пригласительные билеты на выставку ЭКСПО-2017 родителям отличивших молодых сотрудников. Поощрения на глазах у родителей получили и лучшие сотрудники. Такая мера, уверенно полицейское руководство, даст стимул молодым полицейским — быть дисциплинированным и работать с большим профессионализмом.