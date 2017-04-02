Харуки Мураками сравнил написание романа с преследованием кролика

Источник: AP 2017

В нем он рассказал о своем новом романе «Кисидантё гороси» («Убийство командора». — Прим. ТАСС), о том, что такое сила «хорошей истории», а также поделился впечатлениями, которые он испытывает, когда начинает писать. Возвращение к истокам Во многих романах Мураками повествование ведется от первого лица, но в последнее время он все чаще писал от третьего. К примеру, таким образом, построена книга «1Q84» (в русском переводе Дмитрия Коваленина — «Тысяча невестьсот восемьдесят четыре. — Прим. ТАСС), где присутствуют сразу три основных персонажа, чьи истории в итоге переплетаются в одну.

В новом романе автор вновь возвращается к своему первоначальному стилю, а главным героем становится художник, которого внезапно оставляет его супруга.

История приобретает неожиданный поворот, когда он находит на чердаке дома своего отца картину под названием «Убийство командора». «Сначала я всегда писал от первого лица, однако затем постепенно переключился на повествование от третьего. Написав роман “1Q84” в третьем лице, у меня возникло острое желание вернуться к своим корням», — рассказал писатель. «Само название нового романа появилось у меня в голове еще до того, как я начал его писать: меня привлекло сочетание этих слов, их особая “вибрация”. Поэтому изначально у меня было название и место действия на вершине холма в Одаваре (префектура Канагава), и только затем возник главный герой — художник», — добавил он. «Когда я приступаю к написанию новой книги, каждый день я как будто стараюсь не потерять из виду кролика, который ведет меня (отсылка к “Алисе в стране чудес” Льюиса Кэрролла. — Прим. ТАСС)», — поделился Мураками. Рецепты мастера и мир соцсетей «Полноценный роман стоит на противоположном конце от социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, где слова продаются по кусочкам. Мы живем в эпоху, когда короткие высказывания моментально становятся проглоченным, именно поэтому мне хотелось написать длинную историю, с которой нельзя расправиться, лишь начав читать. Я переписывал ее восемь раз от начала и до конца», — сказал писатель.

Хорошие истории могут дать людям определенную силу Харуки Мураками

Мураками также признался, что постоянно работает над собой. «Для этого, во-первых, я подвергаю себя физическим тренировкам — в прошлом году я вновь пробежал марафон. Во-вторых, я оттачиваю мастерство, делая переводы. В-третьих, я слушаю музыку разных стилей, а еще я теперь никогда не читаю свои старые работы», — поведал он. «Мне казалось, что появление интернета сделает процесс обмена мнениями, в котором доминируют средства массовой информации, более демократичным, однако этого не произошло. Я думал, что устройство нашего государства и экономической системы станет более сложным, однако этого не произошло. Несмотря на это, я полагаю, что хорошие истории могут дать людям определенную силу», — отметил Мураками. «Если вы читаете роман, вы не можете сразу сказать, что что-то в вас поменялось. Однако призыв порождает призыв, в то время как сообщение в соцсетях находит ответ только в самих соцсетях. То, что привносят в мир люди, читающие книги и анализирующие их содержание, поистине разнообразно. И я хочу всеми силами сохранять эту силу разнообразия», — рассказал он. Воспоминания о трагедии В новом романе Мураками часть истории посвящена землетрясению и цунами 2011 года, которые обрушились на северо-восток Японии и привели к многочисленным человеческим жертвам. Это стало отражением поездки писателя в пострадавшие регионы в 2015 году. Также, по словам автора, в нем впервые затрагивается тема семейных отношений, а конец символизирует переход от потери к возрождению. «Впечатления, полученные от поездки в пострадавшие районы осенью 2015 года, сильно повлияли на меня. Шрамы от удара стихии оставались, но чувства, что эти регионы потеряны, у меня не возникло, наоборот, они старались связать себя с чем-то новым, и у меня тоже появилось желание создавать новые вещи. Возможно, это еще и связано с чувством ответственности, которое приходит с возрастом», — рассказал Мураками. «Я считают, что трагедия на северо-востоке Японии оставила глубокие раны в сердцах японского народа», — отметил он.

По словам писателя, через героя нового романа он хотел передать переживания людей, которые лицом к лицу столкнулись с ударом стихии, а также показать сам процесс восстановления регионов.