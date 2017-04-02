Тотальный диктант напишут на 16-ти площадках Иркутска

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Иркутске 8 апреля в 13.00. Участники напишут авторский текст Леонида Юзефовича на 16-ти площадках нашего города. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.

29 марта на сайте проекта началась регистрация участников.

«Помимо уже традиционных площадок участники смогут написать диктант в музее-ледоколе “Ангара”, в астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, в международном аэропорту (конференц-зал) и на Иркутской ГЭС», — отметили организаторы.

Кроме того, мероприятие пройдет на следующих площадках:

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8) Биолого-почвенный факультет ИГУ (Сухэ-Батора, 5) Юридический институт ИГУ (Улан-баторская, 10) Библиотека имени Уткина (Чехова, 10) Галерея В. Бронштейна (Октябрьской Революции, 3) Ресторан «Старый Мюнхен» (Октябрьской Революции, 3) Байкал Бизнес Центр (Байкальская, 279) Школа дополнительного образования «Юниверс» (Маршала Жукова, 15/4) Библиотека № 20 (м-н Юбилейный, 22) Библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского (Лермонтова, 253) Образовательный центр Easy School (Лермонтова 90/1) Школа-интернат № 8 для незрячих и слабовидящих детей (Нестерова, 30а, только для учеников интерната).

Как и в прошлом году Тотальный диктант пройдет на Байкале в поселке Листвянка в отеле «Маяк».

Справка: Тотальный диктант — крупная образовательная акция, которая проходит в более чем в 800 городах России и за ее пределами. Организатором акции в Иркутске выступает Иркутский государственный университет. В 2016 в Тотальном диктанте приняло участие 2, 1 тысячи жителей Иркутска.