Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
У легких нашли новые функции
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
12Ливни затопили Перу
09:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тотальный диктант напишут на 16-ти площадках Иркутска

Мероприятие пройдет 8 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Иркутске 8 апреля в 13.00. Участники напишут авторский текст Леонида Юзефовича на 16-ти площадках нашего города. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.

29 марта на сайте проекта началась регистрация участников.

«Помимо уже традиционных площадок участники смогут написать диктант в музее-ледоколе “Ангара”, в астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, в международном аэропорту (конференц-зал) и на Иркутской ГЭС», — отметили организаторы.

Кроме того, мероприятие пройдет на следующих площадках:

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8) Биолого-почвенный факультет ИГУ (Сухэ-Батора, 5) Юридический институт ИГУ (Улан-баторская, 10) Библиотека имени Уткина (Чехова, 10) Галерея В. Бронштейна (Октябрьской Революции, 3) Ресторан «Старый Мюнхен» (Октябрьской Революции, 3) Байкал Бизнес Центр (Байкальская, 279) Школа дополнительного образования «Юниверс» (Маршала Жукова, 15/4) Библиотека № 20 (м-н Юбилейный, 22) Библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского (Лермонтова, 253) Образовательный центр Easy School (Лермонтова 90/1) Школа-интернат № 8 для незрячих и слабовидящих детей (Нестерова, 30а, только для учеников интерната).

Как и в прошлом году Тотальный диктант пройдет на Байкале в поселке Листвянка в отеле «Маяк».

Справка: Тотальный диктант — крупная образовательная акция, которая проходит в более чем в 800 городах России и за ее пределами. Организатором акции в Иркутске выступает Иркутский государственный университет. В 2016 в Тотальном диктанте приняло участие 2, 1 тысячи жителей Иркутска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пожарные спасли троих человек из горящего общежития в Ангарске
Евгений Евтушенко скончался от рака
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Трамп не запрещал постпреду при ООН критику в отношении России
Лондон разыграет "российскую карту" на переговорах по Brexit
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь