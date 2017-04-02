Тотальный диктант напишут на 16-ти площадках Иркутска
Мероприятие пройдет 8 апреля.
Мероприятие пройдет 8 апреля.
Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Иркутске 8 апреля в 13.00. Участники напишут авторский текст Леонида Юзефовича на 16-ти площадках нашего города. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили организаторы.
29 марта на сайте проекта началась регистрация участников.
«Помимо уже традиционных площадок участники смогут написать диктант в
Кроме того, мероприятие пройдет на следующих площадках:
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8)
Как и в прошлом году Тотальный диктант пройдет на Байкале в поселке Листвянка в отеле «Маяк».
Справка: Тотальный диктант — крупная образовательная акция, которая проходит в более чем в 800 городах России и за ее пределами. Организатором акции в Иркутске выступает Иркутский государственный университет. В 2016 в Тотальном диктанте приняло участие 2, 1 тысячи жителей Иркутска.