Хабаровский край в конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» представит Ксения Новачук
В анкете победительница конкурса «Мисс Дальний Восток 2016» признается в любви булгаковскому «Собачьему сердцу» и старому советскому кино.
В анкете победительница конкурса «Мисс Дальний Восток 2016» признается в любви булгаковскому «Собачьему сердцу» и старому советскому кино.
Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.
Началось голосование в рамках конкурса красоты «Мисс Россия-2017», в котором приняла участие и хабаровчанка. Это Оксана Новачук, ранее уже выигравшая региональный конкурс «Мисс Дальний Восток 2016», сообщает ИА AmurMedia.
Стартовало всенародное голосование в конкурсе «Мисс Россия-2017». На сайте фото 50 красавиц из разных уголков страны. Хабаровский край представляет Ксения Новачук, ранее выигравшая региональный конкурс «Мисс Дальний Восток 2016».
Вот, что хабаровчанка рассказала о себе в анкете:
Любимое литературное произведение: «Собачье сердце», М. Булгаков.
Любимый фильм: «Девчата», «Дьявол носит Prada».
Хобби: Российская нумизматика, катание на сноуборде, на вейк борде, на сапах, модельный бизнес, также увлекаюсь культурой Азии и Индокитая.
Интересный факт обо мне: Победительница детского конкурса красоты «Ангел года 2005», победительница регионального конкурса красоты «Мисс Дальний Восток 2016».
Поддержать красавицу из Хабаровска можно, приняв участие в голосовании. Пока за Ксению Новачук отдано 313 голосов.