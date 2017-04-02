Хабаровский край в конкурсе красоты «Мисс Россия-2017» представит Ксения Новачук

Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.

Началось голосование в рамках конкурса красоты «Мисс Россия-2017», в котором приняла участие и хабаровчанка. Это Оксана Новачук, ранее уже выигравшая региональный конкурс «Мисс Дальний Восток 2016», сообщает ИА AmurMedia.

Стартовало всенародное голосование в конкурсе «Мисс Россия-2017». На сайте фото 50 красавиц из разных уголков страны. Хабаровский край представляет Ксения Новачук, ранее выигравшая региональный конкурс «Мисс Дальний Восток 2016».

Вот, что хабаровчанка рассказала о себе в анкете:

Любимое литературное произведение: «Собачье сердце», М. Булгаков.

Любимый фильм: «Девчата», «Дьявол носит Prada».

Хобби: Российская нумизматика, катание на сноуборде, на вейк борде, на сапах, модельный бизнес, также увлекаюсь культурой Азии и Индокитая.

Интересный факт обо мне: Победительница детского конкурса красоты «Ангел года 2005», победительница регионального конкурса красоты «Мисс Дальний Восток 2016».

Поддержать красавицу из Хабаровска можно, приняв участие в голосовании. Пока за Ксению Новачук отдано 313 голосов.