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09:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нет шлема — сделай сам: Актуальное автомобильное видео развеселило хабаровчан в соцсетях

В ролике возмущенный автолюбитель мастерит «надежнейший» шлем из обычного полиэтиленового пакета.

Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.

Актуальное видео о том, как нужно автомобилистом отвечать на последние вызовы судьбы, развеселило хабаровчан в соцсетях. Пользователи группы Dtp_khv в Инстаграме отметили смекалку и чувство юмора автора коротенького ролика.

Смешное видео о самоделкине нового времени покоряет соцсети.

Смекалка — главное оружие мужика, утверждает его герой, мастеря защитную автомобильную каску из полиэтиленового пакета.

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