Нет шлема — сделай сам: Актуальное автомобильное видео развеселило хабаровчан в соцсетях

Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.

Актуальное видео о том, как нужно автомобилистом отвечать на последние вызовы судьбы, развеселило хабаровчан в соцсетях. Пользователи группы Dtp_khv в Инстаграме отметили смекалку и чувство юмора автора коротенького ролика.

Смешное видео о самоделкине нового времени покоряет соцсети.

Смекалка — главное оружие мужика, утверждает его герой, мастеря защитную автомобильную каску из полиэтиленового пакета.