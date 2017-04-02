Нет шлема — сделай сам: Актуальное автомобильное видео развеселило хабаровчан в соцсетях
В ролике возмущенный автолюбитель мастерит «надежнейший» шлем из обычного полиэтиленового пакета.
В ролике возмущенный автолюбитель мастерит «надежнейший» шлем из обычного полиэтиленового пакета.
Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.
Актуальное видео о том, как нужно автомобилистом отвечать на последние вызовы судьбы, развеселило хабаровчан в соцсетях. Пользователи группы Dtp_khv в Инстаграме отметили смекалку и чувство юмора автора коротенького ролика.
Смешное видео о самоделкине нового времени покоряет соцсети.
Смекалка — главное оружие мужика, утверждает его герой, мастеря защитную автомобильную каску из полиэтиленового пакета.