Полиция поймала родителей четырех хабаровских школьников на фиктивной прописке

Хабаровск, 2 апреля, AmurMedia.

Четыре случая фиктивной прописки школьников и их родителей выявили сотрудники полиции по заявлению из школ. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении взрослых, пытавшихся пристроить своего ребенка «в школу получше», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого УМВД.

В отделение по Центральному району отдела по вопросам миграции УМВД России по Хабаровску поступила информация из общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района, о возможном нарушении требования законодательства Российской Федерации в сфере регистрационного учета в части регистрации родителей вместе с несовершеннолетними детьми по месту пребывания (жительства) без фактического их вселения в жилые помещения с целью записи детей в школы и лицеи.

В целях отработки информации, а также выявления и пресечения фактов фиктивной регистрации граждан Российской Федерации, сотрудники полиции провели проверки. В ходе которых подтверждено 4 факта фиктивной регистрации по месту пребывания несовершеннолетних детей и их законных представителей.

Материалы по выявленным фактам направлены в органы дознания УМВД России по. Хабаровску для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации».