Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в рамках двухмесячника пройдут масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов. Участие в них примут сотрудники профильных организаций — дорожных служб, управляющих компаний, предприятий, специализирующихся на вывозе мусора, а также представители транспортной сферы, учреждений образования, культуры и здравоохранения. Стоит отметить, что навести порядок на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также предприятия всех форм собственности.

Общегородской субботник состоится 22 апреля. Всех жителей Владивостока приглашают принять участие в санитарной уборке, и навести порядок около своих домов. Благоустройство придомовых территорий — завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов — обязанность управляющих компаний. Ежегодно жители многоквартирных домов принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, а материалы уборки и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявке жильцов.

Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует в нашей стране уже многие десятилетия. В этом году жителей Владивостока снова приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города — к примеру, привести в порядок и озеленить свой двор.