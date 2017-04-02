Международный турнир по ММА Fight Nights Global 63 пройдет в Приморье

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, Магомедсайгид Алибеков на сегодняшний день является непобежденным спортсменом с внушающим рекордом 7−0. В рамках Fight Nights Global Магомедсайгид провел три поединка, поочередно взяв верх над Даниилом Воеводиным, Матеем Труханом и титульный бой с азербайджанцем Нариманом Аббасовым.

В еще одном, не менее значимом поединке вечера состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао. Южноамериканец стал единственным противником, сумевшим нанести «волжанину» поражение. Для Владимира Минеева этот реванш имеет архиважное значение, так как в случае второго подряд поражения его перспективы в смешанных единоборствах будут весьма туманными.

Как отмечают организаторы турнира, 21 апреля во Владивостоке Алибеков проведет свою первую защиту чемпионского пояса, однако Куат Хамитов гораздо опытнее действующего чемпиона, и его послужной список состоит из 22 поединков.