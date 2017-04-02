Международный турнир по ММА Fight Nights Global 63 пройдет в Приморье
21 апреля во Владивостоке в
21 апреля во Владивостоке в
Как сообщили в
В еще одном, не менее значимом поединке вечера состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао. Южноамериканец стал единственным противником, сумевшим нанести «волжанину» поражение. Для Владимира Минеева этот реванш имеет архиважное значение, так как в случае второго подряд поражения его перспективы в смешанных единоборствах будут весьма туманными.
Как отмечают организаторы турнира, 21 апреля во Владивостоке Алибеков проведет свою первую защиту чемпионского пояса, однако Куат Хамитов гораздо опытнее действующего чемпиона, и его послужной список состоит из 22 поединков.
Кроме этих боев в течение вечера в «Фетисов Арене» зрители увидят еще несколько ярких и зрелищных поединков, в которых сразятся известные бойцы, в том числе и из Приморья. Окончательный