Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Украина направила Германии ноту протеста
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:44 (мск), источник: Вести Приморье

Международный турнир по ММА Fight Nights Global 63 пройдет в Приморье

21 апреля во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) состоится международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 63, кульминацией которого станет титульный поединок в легком весе между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, Магомедсайгид Алибеков на сегодняшний день является непобежденным спортсменом с внушающим рекордом 7−0. В рамках Fight Nights Global Магомедсайгид провел три поединка, поочередно взяв верх над Даниилом Воеводиным, Матеем Труханом и титульный бой с азербайджанцем Нариманом Аббасовым.

В еще одном, не менее значимом поединке вечера состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао. Южноамериканец стал единственным противником, сумевшим нанести «волжанину» поражение. Для Владимира Минеева этот реванш имеет архиважное значение, так как в случае второго подряд поражения его перспективы в смешанных единоборствах будут весьма туманными.

Как отмечают организаторы турнира, 21 апреля во Владивостоке Алибеков проведет свою первую защиту чемпионского пояса, однако Куат Хамитов гораздо опытнее действующего чемпиона, и его послужной список состоит из 22 поединков.

Кроме этих боев в течение вечера в «Фетисов Арене» зрители увидят еще несколько ярких и зрелищных поединков, в которых сразятся известные бойцы, в том числе и из Приморья. Окончательный файт-кард турнира станет известен позднее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Пилот авиалайнера умер во время посадки
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Пилот авиалайнера умер во время посадки
Евгений Евтушенко скончался от рака
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Трамп не запрещал постпреду при ООН критику в отношении России
Лондон разыграет "российскую карту" на переговорах по Brexit
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь