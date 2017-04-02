Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Две трети случаев рака объяснили невезением
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В каких районах Уфы живет больше всего ВИЧ-инфицированных

В целом, количество зараженных стало меньше, по сравнению с прошлым годом.

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом обнародовал данные за три месяца. С начала года в Башкирии выявлено 688 людей, имеющих диагноз ВИЧ. Среди них 260 женщин.

В этом году от инфицированных матерей на свет появились 98 малышей. Всего зарегистрировано 128 беременных с ВИЧ.

По данным Центра, 233 человека, состоящих на учете, скончались.

Стоит отметить, что наблюдается положительная динамика: зарегистрировано снижение заболеваемости, в целом, по Башкирии, и в частности — в Уфе. Так, в республике показатель составил 23,09%, а в столице и того больше — 34,02%.

За минувшую неделю, с 27 по 31 марта, выявлено еще 66 зараженных, причем, треть из них — 21 человек — в Уфе. Отличились Октябрьский, Орджоникидзевский (по 6 человек) и Кировский (5 человек) районы. Следом идет Салават, там выявлено 5 носителей вируса. Кроме того, в статистику попали Кумертау, Нефтекамск, Агидель, Октябрьский, Стерлитамак, и некоторые районы: Бирский, Мишкинский, Туймазинский, Уфимский — стали лидерами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Евтушенко очень переживал из-за сплетен вокруг его поэмы «Бабий Яр»
Новое исследование связывает инфекцию гепатита с болезнью Паркинсона
Евтушенко очень переживал из-за сплетен вокруг его поэмы «Бабий Яр»
Евгений Евтушенко скончался от рака
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Трамп не запрещал постпреду при ООН критику в отношении России
Лондон разыграет "российскую карту" на переговорах по Brexit
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь