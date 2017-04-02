В каких районах Уфы живет больше всего ВИЧ-инфицированных

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом обнародовал данные за три месяца. С начала года в Башкирии выявлено 688 людей, имеющих диагноз ВИЧ. Среди них 260 женщин.

В этом году от инфицированных матерей на свет появились 98 малышей. Всего зарегистрировано 128 беременных с ВИЧ.

По данным Центра, 233 человека, состоящих на учете, скончались.

Стоит отметить, что наблюдается положительная динамика: зарегистрировано снижение заболеваемости, в целом, по Башкирии, и в частности — в Уфе. Так, в республике показатель составил 23,09%, а в столице и того больше — 34,02%.

За минувшую неделю, с 27 по 31 марта, выявлено еще 66 зараженных, причем, треть из них — 21 человек — в Уфе. Отличились Октябрьский, Орджоникидзевский (по 6 человек) и Кировский (5 человек) районы. Следом идет Салават, там выявлено 5 носителей вируса. Кроме того, в статистику попали Кумертау, Нефтекамск, Агидель, Октябрьский, Стерлитамак, и некоторые районы: Бирский, Мишкинский, Туймазинский, Уфимский — стали лидерами.