Шымбулак назван популярным местом отдыха в апреле

Компания выявила курорты, популярные для горнолыжного отдыха и сноубординга. Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 по 30 апреля 2017 года.

«По данным агентства “ТурСтат”, основными причинами для отдыха на горнолыжных курортах в апреле являются недорогое проживание, снежный покров на склонах, недорогие или бесплатные ски-пассы, а также фестивали и карнавалы», — сообщается на сайте сервиса поиска отелей RoomGuru.ru.

В топ-10 популярных мест для горнолыжного отдыха Шымбулак занимает восьмую позицию. Сервис поиска отелей представил десятку горнолыжных курортов для катания под солнцем: Роза Хутор (Красная Поляна, Сочи), Ишгль (Австрия), Ливиньо (Италия), Шерегеш (Кемеровская область), БигВуд (Мурманская область), Горный воздух (Сахалин), Гудаури (Грузия), Шымбулак (Казахстан), Цахкадзор (Армения), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). По данным сервиса RoomGuru.ru, на Шымбулаке туристы потратят на проживание в среднем около 28 тысяч тенге в сутки, а на других курортах из первой десятки — до 39 тысяч тенге в сутки.