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08:59 (мск), источник: Kazinform

Малыши-лыжники из шести стран посоревновались на Шымбулаке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — На горном курорте «Шымбулак» состоялись любительские спортивные соревнования для детей CHIMBAKIDSSLALOM, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По словам директора горнолыжной школы Ирины Жердевой, в соревнованиях приняли участие мальчики и девочки, в трех возрастных категориях — от 3 до 5 лет, от 6 до 8 и 9−10 лет.

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В CHIMBAKIDSSLALOM приняли участие юные представители США, Латвии, России, Украины и Германии. Всего зарегистрировано более 100 детей. Генеральный секретарь ассоциации лыжных видов спорта РК Аскар Валиев оценил уровень подготовки детей и организацию проведения соревнований.

«Трасса отличная. На Шымбулаке функционирует луфт горнолыжный, где занимаются дети разных возрастов. У нас есть специальная лимитированная программа по поддержке детского спорта. Радует количество участников. Трасса соответствует требованиям детских соревнований в плане безопасности, хронометража и организации соревнований. Ежегодные соревнования помогают, спортивный уровень у детей растет. Поэтому такие соревнования нужно проводить все чаще и чаще. И радует, что дети заинтересованы», — сказал он.

На следующей неделе начнется чемпионат Казахстана, в котором примут спортсмены из национальной сборной и из регионов.

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