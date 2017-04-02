Малыши-лыжники из шести стран посоревновались на Шымбулаке

По словам директора горнолыжной школы Ирины Жердевой, в соревнованиях приняли участие мальчики и девочки, в трех возрастных категориях — от 3 до 5 лет, от 6 до 8 и 9−10 лет.

В CHIMBAKIDSSLALOM приняли участие юные представители США, Латвии, России, Украины и Германии. Всего зарегистрировано более 100 детей. Генеральный секретарь ассоциации лыжных видов спорта РК Аскар Валиев оценил уровень подготовки детей и организацию проведения соревнований.

«Трасса отличная. На Шымбулаке функционирует луфт горнолыжный, где занимаются дети разных возрастов. У нас есть специальная лимитированная программа по поддержке детского спорта. Радует количество участников. Трасса соответствует требованиям детских соревнований в плане безопасности, хронометража и организации соревнований. Ежегодные соревнования помогают, спортивный уровень у детей растет. Поэтому такие соревнования нужно проводить все чаще и чаще. И радует, что дети заинтересованы», — сказал он.

На следующей неделе начнется чемпионат Казахстана, в котором примут спортсмены из национальной сборной и из регионов.