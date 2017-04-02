Уникальное танцевальное 3D шоу «FLEXX ballet» впервые покажут в Иркутске 15 мая

Уникальное танцевальное 3D шоу «FLEXX ballet» пройдет в Музыкальном театре имени Загурского в Иркутске 15 мая. Профессионалы международного класса, которых продюсеры отбирали в Китае, странах Европы и России, преподнесут на сцену искусство необыкновенного танца, соединяющее в себе две древние культуры Запада и Востока. Зрителей ждет яркое и незабываемое зрелище. Начало в 19.00. Количество билетов ограничено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Слияние в танце Востока и Запада — российская классическая школа и китайская экзотика и утонченность — вот что такое FLEXX BALLET. Современность и одновременно привнесенные на сцену традиции, которые берегли мастера танца испокон веков, делают балет уникальным явлением, к которому невозможно привыкнуть, — оно вызывает самое искреннее восхищение и желание видеть его снова. Шоу — яркое, почти вызывающее, непревзойденное по красоте танца в бесконечной игре света, является одновременно и торжеством классики на уровне ностальгии по высокому искусству. Каждое появление FLEXX BALLET а на сцене — завораживающее зрелище, удивляющее свой абсолютной четкостью и красотой. Нет, совсем недаром этот балет завоевал свое международное признание.

«Принести на сцену искусство необыкновенного танца, соединяющее в себе две древние культуры, оказалась под силу лишь команде международного класса, а именно таковой и являются артисты балета FLEXX. Лучшие танцоры, которых продюсеры отбирали в Китае, странах Европы и, конечно же, в России, соединили в одно целое свое мастерство, национальные особенности разнообразных школ танца, собственные темпераменты и энергетику, и создали единое, мощнейшее по эффекту восприятия представление. Их шоу больше напоминает сложнейшее музыкально-хореографическо-световое действо, совершаемое на фоне специально созданных задников, чем просто танец. Они — великолепные танцоры, которые возникают на сцене буквально неоткуда, мгновенно завораживают своим искусством зрителя и уже не отпускают его до конца двухчасового выступления — просто совершенны. И именно поэтому им аплодируют сегодня на многочисленных сценах необъятной России — от Москвы и Санкт-Петербурга, до Урала и Кавказа, приветствуют, стоя, в многотысячных залах на китайских просторах, им бисирует европейская публика. Они — единый организм и в то же время сочетание ярких отдельных индивидуальностей. Их танец — сплоченное действо, и одновременно безупречно выстроенная совокупность сольных выступлений, каждое из которых несет в себе самобытность Азии, Европы и, конечно же, России», — рассказали организаторы.