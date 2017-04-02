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09:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уникальное танцевальное 3D шоу «FLEXX ballet» впервые покажут в Иркутске 15 мая

Концерт пройдет на сцене Музыкального театра имени Загурского.

Уникальное танцевальное 3D шоу «FLEXX ballet» пройдет в Музыкальном театре имени Загурского в Иркутске 15 мая. Профессионалы международного класса, которых продюсеры отбирали в Китае, странах Европы и России, преподнесут на сцену искусство необыкновенного танца, соединяющее в себе две древние культуры Запада и Востока. Зрителей ждет яркое и незабываемое зрелище. Начало в 19.00. Количество билетов ограничено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Слияние в танце Востока и Запада — российская классическая школа и китайская экзотика и утонченность — вот что такое FLEXX BALLET. Современность и одновременно привнесенные на сцену традиции, которые берегли мастера танца испокон веков, делают балет уникальным явлением, к которому невозможно привыкнуть, — оно вызывает самое искреннее восхищение и желание видеть его снова. Шоу — яркое, почти вызывающее, непревзойденное по красоте танца в бесконечной игре света, является одновременно и торжеством классики на уровне ностальгии по высокому искусству. Каждое появление FLEXX BALLET а на сцене — завораживающее зрелище, удивляющее свой абсолютной четкостью и красотой. Нет, совсем недаром этот балет завоевал свое международное признание.

«Принести на сцену искусство необыкновенного танца, соединяющее в себе две древние культуры, оказалась под силу лишь команде международного класса, а именно таковой и являются артисты балета FLEXX. Лучшие танцоры, которых продюсеры отбирали в Китае, странах Европы и, конечно же, в России, соединили в одно целое свое мастерство, национальные особенности разнообразных школ танца, собственные темпераменты и энергетику, и создали единое, мощнейшее по эффекту восприятия представление. Их шоу больше напоминает сложнейшее музыкально-хореографическо-световое действо, совершаемое на фоне специально созданных задников, чем просто танец. Они — великолепные танцоры, которые возникают на сцене буквально неоткуда, мгновенно завораживают своим искусством зрителя и уже не отпускают его до конца двухчасового выступления — просто совершенны. И именно поэтому им аплодируют сегодня на многочисленных сценах необъятной России — от Москвы и Санкт-Петербурга, до Урала и Кавказа, приветствуют, стоя, в многотысячных залах на китайских просторах, им бисирует европейская публика. Они — единый организм и в то же время сочетание ярких отдельных индивидуальностей. Их танец — сплоченное действо, и одновременно безупречно выстроенная совокупность сольных выступлений, каждое из которых несет в себе самобытность Азии, Европы и, конечно же, России», — рассказали организаторы.

FLEXX BALLET стремительно набирает популярность. В Китае их знает каждый — мгновенная слава пришла к коллективу после выступления с самой известной китаянкой — победительницей проекта «Голос», которое транслировалось в прайм-тайм по центральному телевидению на всю огромную страну-соседку России. Гастроли балета в Китае проходят с неизменным аншлагом, ведь настоящее искусство не знает границ, а признание публики не зависит от национальностей артистов. Если, конечно, они — настоящие звезды. Но это совсем не значит, что на выступления в России у коллектива нет времени, ведь как бы горячо не принимали их за рубежом, но только в российских залах, выступая перед родной публикой, они чувствуют себя по-настоящему дома.

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