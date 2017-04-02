Погода на сегодня: В Украине без осадков, воздух прогреется до 23 градусов

В воскресенье, 2 апреля, в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду, без осадком, воздух местами прогреется до 23 градусов, сообщает гидрометцентр.

На западе днем завтра будет от 19 до 23 градусов, ночью — от 4 до 8; на севере днем от 17 до 22, ночью — от 2 до 8. В восточных областях дневная температура составит от 12 до 17, ночью будет от -1 до +5. В южной части страны днем от 14 до 19, ночью — от 3 до 8.

В Киеве будет от 20 до 22 градусов.