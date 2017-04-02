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09:29 (мск), источник: Интерфакс

У стен Троице-Сергиевой лавры исполнят оперу

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Оперные спектакли организуют в Московской области в рамках проекта «Русская опера у стен монастыря».

Источник: РИА "Новости"
Проект продолжится в 2017 году в нескольких монастырях с поддержкой Московской епархии, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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Фестиваль, как и в прошлом году, состоится в соавторстве с московским театром «Геликон-опера». Показы будут проходить в течение лета.

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Самая масштабная акция в рамках проекта планируется в августе — у стен Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, где дадут оперу «Золотой петушок».

Одна из задач проекта, который стартовал в 2016 году, — сделать высокое искусство оперы более доступным для широкой публики. Авторы идеи уверены, что показ оперных спектаклей под открытым небом у стен древних монастырей вернет людям представление о большой музыке и напомнит об особой роли Церкви в просветительстве. Также проект призван обратить внимание на проблему репертуарного «крена» в сторону европейской оперы во многих музыкальных театрах.

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