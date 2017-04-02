Концерты в более чем 20 регионах РФ пройдут в рамках Пасхального фестиваля

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля предусмотрены симфоническая, хоровая, камерная, звонильная программы и благотворительные концерты.

Торжественное открытие пройдет в День Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением В. Гергиева и пианист Денис Мацуев исполнят произведения И. Стравинского, П. Чайковского, С. Рахманинова и М. Глинки.

Всего за три недели фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.

Также городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где 2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса им. Ф. Шопена Сон Чжин Чо.