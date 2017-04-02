Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
У легких нашли новые функции
Пескова спросили об отношении Путина к Медведеву после митингов
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
09:45 (мск), источник: Интерфакс

Концерты в более чем 20 регионах РФ пройдут в рамках Пасхального фестиваля

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — 16-й Московский Пасхальный фестиваль, художественным руководителем которого является маэстро Валерний Гергиев, пройдет с 16 апреля по 9 мая и будет посвящен 135-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Игоря Стравинского.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля предусмотрены симфоническая, хоровая, камерная, звонильная программы и благотворительные концерты.

Читайте также
У стен Троице-Сергиевой лавры исполнят оперу

Торжественное открытие пройдет в День Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением В. Гергиева и пианист Денис Мацуев исполнят произведения И. Стравинского, П. Чайковского, С. Рахманинова и М. Глинки.

Всего за три недели фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.

Также городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где 2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса им. Ф. Шопена Сон Чжин Чо.

В числе участников симфонической программы — Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер Даррел Анг и другие.

Читайте также
В Киеве назвали условия для участия России в «Евровидении»

Хоровая программа откроется 17 апреля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя, где выступят хор Мариинского театра и другие хоровые коллективы. Концерты программы пройдут в Москве, Истре, Твери, Орехово-Зуево, Балашихе, Калуге, Климовске, Егорьевске, Сергиевом-Посаде, Электростали, Мытищах, Старице, Химках, Муроме, Королёве, Великом Новгороде, Серпухове, Александрове, Зеленоградском, Дмитрове, Ростове Великом, Коломне, Зарайске и Туле. Впервые хоровая программа будет широко представлена во Владивостоке.

В этом году в хоровой программе принимают участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока, а также из Греции, Сербии, Белоруссии, Армении, Грузии, Чехии, Болгарии и Швеции.

Камерная программа Пасхального фестиваля откроется 16 апреля на родине Н. Римского-Корсакова в Тихвине. Затем продолжится в Гатчине, Калининграде, Москве, Тольятти, Плёсе, Ярославле, Якутске, Мурманске, Алдане, Нерюнгри, Суздале, Смоленске, Нижнем Новгороде, а также впервые пройдет в Крыму — в Симферополе, Ялте и Севастополе.

В рамках звонильной программы колокольные концерты по традиции будут проходить на самых известных звонницах Москвы: Зарядье, Замоскворечье, Таганка, включая Красную площадь и Данилов монастырь, и в парковых зонах — Коломенское, Сокольники. К московской программе также присоединятся звонницы Звенигорода, Сергиева-Посада, Истры, Санкт-Петербурга, Углича, Ногинска, Великого Новгорода и Раменского.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Ангарскому маньяку предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Евгений Евтушенко скончался от рака
Киев объявил условия для участия России в «Евровидении»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Трамп не запрещал постпреду при ООН критику в отношении России
Лондон разыграет "российскую карту" на переговорах по Brexit
Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь