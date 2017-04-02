Концерты в более чем 20 регионах РФ пройдут в рамках Пасхального фестиваля

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля предусмотрены симфоническая, хоровая, камерная, звонильная программы и благотворительные концерты.
Торжественное открытие пройдет в День Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением В. Гергиева и пианист Денис Мацуев исполнят произведения И. Стравинского, П. Чайковского, С. Рахманинова и М. Глинки.
Всего за три недели фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.
Также городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где 2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз, обладатель золотой медали международного конкурса им. Ф. Шопена Сон Чжин Чо.
В числе участников симфонической программы — Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер Даррел Анг и другие.
Хоровая программа откроется 17 апреля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя, где выступят хор Мариинского театра и другие хоровые коллективы. Концерты программы пройдут в Москве, Истре, Твери, Орехово-Зуево, Балашихе, Калуге, Климовске, Егорьевске, Сергиевом-Посаде, Электростали, Мытищах, Старице, Химках, Муроме, Королёве, Великом Новгороде, Серпухове, Александрове, Зеленоградском, Дмитрове, Ростове Великом, Коломне, Зарайске и Туле. Впервые хоровая программа будет широко представлена во Владивостоке.
В этом году в хоровой программе принимают участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока, а также из Греции, Сербии, Белоруссии, Армении, Грузии, Чехии, Болгарии и Швеции.
Камерная программа Пасхального фестиваля откроется 16 апреля на родине Н. Римского-Корсакова в Тихвине. Затем продолжится в Гатчине, Калининграде, Москве, Тольятти, Плёсе, Ярославле, Якутске, Мурманске, Алдане, Нерюнгри, Суздале, Смоленске, Нижнем Новгороде, а также впервые пройдет в Крыму — в Симферополе, Ялте и Севастополе.
В рамках звонильной программы колокольные концерты по традиции будут проходить на самых известных звонницах Москвы: Зарядье, Замоскворечье, Таганка, включая Красную площадь и Данилов монастырь, и в парковых зонах — Коломенское, Сокольники. К московской программе также присоединятся звонницы Звенигорода, Сергиева-Посада, Истры, Санкт-Петербурга, Углича, Ногинска, Великого Новгорода и Раменского.