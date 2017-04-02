Библиотеке в Иркутске будет присвоено имя Евгения Евтушенко

Имя поэта Евгения Евтушенко будет присвоено одной из библиотек Иркутска. Предложение Дмитрия Бердникова предварительно уже поддержали члены городской комиссии по топонимике, на ближайшем заседании будет принято соответствующее решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

«Наш земляк Евгений Евтушенко принадлежал к плеяде ярких и неординарных людей. Его произведения по праву заняли особое место в истории отечественной литературы, заслужили признание далеко за пределами страны. Нам посчастливилось быть современниками выдающегося поэта. И наш долг хранить память о нем и его творчестве», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

Напомним, уроженец Приангарья, поэт Евгений Евтушенко скончался в возрасте 84 лет. Об этом рассказал друг его семьи Михаил Моргулис. По его словам, причиной смерти поэта стал неизлечимый рак.

Справка: ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович родился 18 июля 1932 года в Зиме Иркутской области. Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В этом же году в возрасте 20 лет Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР, минуя ступень кандидата в члены СП. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко является автором более 150-ти книг, которые переведены на многие мировые языки.