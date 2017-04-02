Мать бросила 7-летнего сына у приставов ради отпуска

Женщина отвела ребенка в отдел судебных приставов по Калининскому району и потребовала передать сына бывшему мужу принудительно. На вопросы должностных лиц мать пояснила, что в ее планы не входило длительное общение с ребенком, и содержать его ей экономически не выгодно. Отец явился за мальчиком сразу же, как только судебный пристав-исполнитель сообщил о поступке его бывшей жены. Ранее женщина постоянно жаловалась приставам, что ей не хватает общения с сыном, сообщает сайт НГС.

По отношению к женщине не будет применено наказания, ведь формально закон она не нарушила, мальчик все время находился вне опасности.

Отпуска за границей настолько привлекателен для россиян, что уже стал одним из самых сильных стимулов к возврату долгов. Как уже рассказывал VN.ru более полумиллиона рублей выплатили жители Новосибирской области, чтобы улететь в период новогодних праздников за границу. Судебные приставы проверяли уезжающих в аэропорту «Толмачево» круглосуточно с 28 декабря по 9 января. За это время было взыскано 540 тыс. рублей. Еще 700 человек изъявили желание провериться на наличие задолженностей прежде, чем покупать билеты. И только 13 новосибирцев предпочли остаться без зарубежного отдыха.

Всего за 2016 год на территории Российской Федерации таким образом удалось взыскать более 160 млн рублей. Запрет вынесен в отношении 60 тыс. должников, из которых 13 тыс. имеют задолженность по алиментам и 17 тыс. — по кредитам.