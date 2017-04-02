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10:12 (мск), источник: 112.ua

В очередях на КПВВ в зоне АТО утром скопилось до 670 автомобилей, — ГПСУ

Всего за сутки субботы через КПВВ проследовало 25,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Источник: 112.ua

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения АТО сегодня утром на въезд и выезд скопилось до 670 транспортных средств, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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По конкретным контрольным пунктам ситуация выглядит следующим образом:

«Майорск» — 80/150; «Марьинка» — 180/100; «Новотроицкое» — 30/50; «Гнутово» — 50/30.

Всего за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда характеризовался определенным уменьшением — примерно на 4 тысячи человек меньше, которые пересекли линию разграничения, в сравнении с предыдущим днем, отмечают в пограничном ведомстве.

Всего за сутки субботы через КПВВ проследовало 25,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

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