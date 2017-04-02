В очередях на КПВВ в зоне АТО утром скопилось до 670 автомобилей, — ГПСУ
Всего за сутки субботы через КПВВ проследовало 25,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Всего за сутки субботы через КПВВ проследовало 25,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
В контрольных пунктах
По конкретным контрольным пунктам ситуация выглядит следующим образом:
«Майорск» — 80/150; «Марьинка» — 180/100; «Новотроицкое» — 30/50; «Гнутово» — 50/30.
Всего за прошедшие сутки
Всего за сутки субботы через КПВВ проследовало 25,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.