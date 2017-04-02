В Москве объявлено штормовое предупреждение
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, которое будет действовать до сегодняшнего вечера, объявлено в Москве. Синоптики Росгидромета предупреждают жителей столичного региона об усилении ветра.
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, которое будет действовать до сегодняшнего вечера, объявлено в Москве. Синоптики Росгидромета предупреждают жителей столичного региона об усилении ветра.
Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам советуют сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/ с и выше.
Аналогичное предупреждение действовало и минувшей ночью.
Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам лучше сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
По прогнозу специалистов, сегодня днем в Москве возможен небольшой дождь. Несмотря на сильный западный ветер, воздух может прогреться до 9−11 градусов.