10 мифов о здоровом питании
Выясняем, действительно ли для организма полезен суп и вреден кофе.
Выясняем, действительно ли для организма полезен суп и вреден кофе.
В последние годы россияне начали серьезнее думать о здоровье и, как следствие, чаще заниматься спортом, охотнее наведываться к врачам и следить за правильным питанием.
Согласно опросу, проведенному сотрудниками
Мы решили развенчать мифы о здоровом питании и выяснить, что действительно полезно для организма, а что нет.
1. Меньше жиров — больше пользы
Во время диеты многие стараются исключить из рационы жиры любого происхождения. Однако организму вредят только насыщенные и трансжиры: растительные и животные в умеренных количествах необходимы. Это касается как рыбы, так и орехов и кисломолочных продуктов.
2. Углеводы — враг красивой фигуры
Схожее правило применимо к углеводам. Сложные углеводы способствуют пищеварению и обеспечивают чувство сытости на долгий срок. К ним относят крупы, фасоль, злаки, картофель и некоторые виды фруктов. Простые углеводы, напротив, быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови. В этот момент вырабатывается гормон инсулин, который заставляет использовать эти калории, а оставшиеся отправляет в жир.
3. Замороженные овощи теряют полезные свойства
На самом деле при правильной заморозке и разморозке все витамины и минералы, содержащиеся в овощах, сохраняются.
4. Любой шоколад вреден
Небольшая порция горького шоколада не только не навредит фигуре, но также поможет укрепить иммунитет и улучшить работу
5. Реже ешь — быстрее худеешь
Всё зависит от размера порций. Если есть два раза в день, но большими порциями, избыточные калории превратятся в жир. Эксперты советуют принимать пищу 5−6 раз в день с полноценными завтраком, обедом и ужином.
6. Польза раздельного питания
Желудок и желудочная железа способны одновременно переваривать белки, жиры и углеводы. Придерживаясь раздельного питания, люди внимательнее следят за своим рационом, уменьшают порции и таким образом теряют вес.
7. Есть после шести нельзя
Еще один известный миф гласит, что после шести есть нельзя. Однако это правило верно только при условии, что вы ложитесь спать в 21:00. Если обходиться без тяжелой пищи за три часа до сна, то вреда ни здоровью, ни фигуре не будет.
8. Нет завтрака полезнее овсянки
Это верно только при одном условии: если вы готовите кашу из овса грубого помола. Овсянка быстрого приготовления, как правило, лишена основных полезных свойств.
9. Не больше одной чашки кофе в день
Потребление нескольких чашек кофе в день снижает риск
10. Каждый день надо есть «жидкое»
Не каждый суп полезен. Жирные бульоны из мяса опасны людям, страдающим проблемами сердца, печени и мочевыводящих путей. Достаточно есть их два раза в неделю.