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12:53 (мск), источник: Известия.Ру

10 мифов о здоровом питании

Выясняем, действительно ли для организма полезен суп и вреден кофе.

Источник: РИА "Новости"

В последние годы россияне начали серьезнее думать о здоровье и, как следствие, чаще заниматься спортом, охотнее наведываться к врачам и следить за правильным питанием.

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Согласно опросу, проведенному сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета и Скандинавского института административных исследований среди жителей города от 18 до 86 лет, большинство людей считают полезными приготовленные дома суп, мясо, рыбу и картошку. При этом порядка 40% респондентов озабочены проблемой лишнего веса, а 69% готовы ограничивать себя в питании.

Мы решили развенчать мифы о здоровом питании и выяснить, что действительно полезно для организма, а что нет.

1. Меньше жиров — больше пользы

Во время диеты многие стараются исключить из рационы жиры любого происхождения. Однако организму вредят только насыщенные и трансжиры: растительные и животные в умеренных количествах необходимы. Это касается как рыбы, так и орехов и кисломолочных продуктов.

2. Углеводы — враг красивой фигуры

Схожее правило применимо к углеводам. Сложные углеводы способствуют пищеварению и обеспечивают чувство сытости на долгий срок. К ним относят крупы, фасоль, злаки, картофель и некоторые виды фруктов. Простые углеводы, напротив, быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови. В этот момент вырабатывается гормон инсулин, который заставляет использовать эти калории, а оставшиеся отправляет в жир.

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3. Замороженные овощи теряют полезные свойства

На самом деле при правильной заморозке и разморозке все витамины и минералы, содержащиеся в овощах, сохраняются.

4. Любой шоколад вреден

Небольшая порция горького шоколада не только не навредит фигуре, но также поможет укрепить иммунитет и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Более того, шоколадное молоко следует пить после интенсивных тренировок, поскольку оно способствует восстановлению мышц.

5. Реже ешь — быстрее худеешь

Всё зависит от размера порций. Если есть два раза в день, но большими порциями, избыточные калории превратятся в жир. Эксперты советуют принимать пищу 5−6 раз в день с полноценными завтраком, обедом и ужином.

6. Польза раздельного питания

Желудок и желудочная железа способны одновременно переваривать белки, жиры и углеводы. Придерживаясь раздельного питания, люди внимательнее следят за своим рационом, уменьшают порции и таким образом теряют вес.

7. Есть после шести нельзя

Еще один известный миф гласит, что после шести есть нельзя. Однако это правило верно только при условии, что вы ложитесь спать в 21:00. Если обходиться без тяжелой пищи за три часа до сна, то вреда ни здоровью, ни фигуре не будет.

8. Нет завтрака полезнее овсянки

Это верно только при одном условии: если вы готовите кашу из овса грубого помола. Овсянка быстрого приготовления, как правило, лишена основных полезных свойств.

9. Не больше одной чашки кофе в день

Потребление нескольких чашек кофе в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Осложнения могут возникнуть при потреблении свыше пяти чашек этого напитка.

10. Каждый день надо есть «жидкое»

Не каждый суп полезен. Жирные бульоны из мяса опасны людям, страдающим проблемами сердца, печени и мочевыводящих путей. Достаточно есть их два раза в неделю.

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