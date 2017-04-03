10 мифов о здоровом питании

Источник: РИА "Новости"

В последние годы россияне начали серьезнее думать о здоровье и, как следствие, чаще заниматься спортом, охотнее наведываться к врачам и следить за правильным питанием.

Читайте также Друзья оказались вредны для диеты

Согласно опросу, проведенному сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета и Скандинавского института административных исследований среди жителей города от 18 до 86 лет, большинство людей считают полезными приготовленные дома суп, мясо, рыбу и картошку. При этом порядка 40% респондентов озабочены проблемой лишнего веса, а 69% готовы ограничивать себя в питании. Мы решили развенчать мифы о здоровом питании и выяснить, что действительно полезно для организма, а что нет. 1. Меньше жиров — больше пользы Во время диеты многие стараются исключить из рационы жиры любого происхождения. Однако организму вредят только насыщенные и трансжиры: растительные и животные в умеренных количествах необходимы. Это касается как рыбы, так и орехов и кисломолочных продуктов. 2. Углеводы — враг красивой фигуры Схожее правило применимо к углеводам. Сложные углеводы способствуют пищеварению и обеспечивают чувство сытости на долгий срок. К ним относят крупы, фасоль, злаки, картофель и некоторые виды фруктов. Простые углеводы, напротив, быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови. В этот момент вырабатывается гормон инсулин, который заставляет использовать эти калории, а оставшиеся отправляет в жир.

Новость Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих

3. Замороженные овощи теряют полезные свойства На самом деле при правильной заморозке и разморозке все витамины и минералы, содержащиеся в овощах, сохраняются. 4. Любой шоколад вреден Небольшая порция горького шоколада не только не навредит фигуре, но также поможет укрепить иммунитет и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Более того, шоколадное молоко следует пить после интенсивных тренировок, поскольку оно способствует восстановлению мышц. 5. Реже ешь — быстрее худеешь Всё зависит от размера порций. Если есть два раза в день, но большими порциями, избыточные калории превратятся в жир. Эксперты советуют принимать пищу 5−6 раз в день с полноценными завтраком, обедом и ужином. 6. Польза раздельного питания Желудок и желудочная железа способны одновременно переваривать белки, жиры и углеводы. Придерживаясь раздельного питания, люди внимательнее следят за своим рационом, уменьшают порции и таким образом теряют вес. 7. Есть после шести нельзя Еще один известный миф гласит, что после шести есть нельзя. Однако это правило верно только при условии, что вы ложитесь спать в 21:00. Если обходиться без тяжелой пищи за три часа до сна, то вреда ни здоровью, ни фигуре не будет. 8. Нет завтрака полезнее овсянки Это верно только при одном условии: если вы готовите кашу из овса грубого помола. Овсянка быстрого приготовления, как правило, лишена основных полезных свойств.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="a0ee2992-c83c-4974-9122-6fa512d58fb0" data-item="1ec6a012-2840-4c5e-b8dc-e5a03350fc7b" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" ></div>