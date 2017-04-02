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10:39 (мск), источник: ТАСС

Родственники Евтушенко напишут письмо Собянину с просьбой похоронить поэта в Переделкино

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Родственники Евгения Евтушенко, скончавшегося накануне на 85-м году жизни в США, готовят письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой похоронить поэта на кладбище в Переделкино. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в городской администрации.

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«На кладбище в Переделкино захоронены известные писатели — Чуковский и Пастернак. Евгений Евтушенко, безусловно, был заслуженным человеком и, думаю, что столичные власти пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкино», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее ТАСС близкий друг поэта Михаил Моргулис, церемония прощания с Евтушенко состоится не ранее вторника следующей недели. Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), в этом университете Евгений Александрович преподавал, пока жил в США. После этого его перевезут в Москву, где пройдет гражданская панихида.

Поэт был лауреатом Государственных премий СССР и РФ. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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