Родственники Евтушенко напишут письмо Собянину с просьбой похоронить поэта в Переделкино

«На кладбище в Переделкино захоронены известные писатели — Чуковский и Пастернак. Евгений Евтушенко, безусловно, был заслуженным человеком и, думаю, что столичные власти пойдут навстречу родственникам и разрешат захоронить поэта в Переделкино», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее ТАСС близкий друг поэта Михаил Моргулис, церемония прощания с Евтушенко состоится не ранее вторника следующей недели. Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома), в этом университете Евгений Александрович преподавал, пока жил в США. После этого его перевезут в Москву, где пройдет гражданская панихида.

Поэт был лауреатом Государственных премий СССР и РФ. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.