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10:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Снег выпадет в Иркутске на предстоящей неделе

За окном будет до +9°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Синоптики прогнозируют снег в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +2°C до +9°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 3 апреля, в Иркутске днем малооблачно. Возможны осадки в виде снега и дождя. Температура днем до +6°C, ночью до -2°C. Ветер северо-западный 4 м/с.

Во вторник, 4 апреля, днем в столице Приангарья также малооблачно, осадки. Температура днем +5°C, ночью -2°C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В среду, 5 апреля, малооблачно, без осадков. Температура днем +9°C, ночью -2°C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В четверг, 6 апреля, в столице Приангарья малооблачно, снег. Температура воздуха днем составит +2°C, ночью -4°C. Ветер северо-западный 6 м/с.

В пятницу, 31 марта, в Иркутске малооблачно, небольшой снег. Температура днем до +5°C, ночью до -7°C. Ветер западный 4 м/с.

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