Крейсер «Варяг» отправился из Владивостока в океанский поход
В течение двух месяцев корабль совершит семь визитов в порты иностранных государств.
В течение двух месяцев корабль совершит семь визитов в порты иностранных государств.
Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» отправился в дальний океанский поход из Владивостока, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения
По его словам, поход продлится более двух месяцев, он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил России. Корабль совершит семь неофициальных визитов в порты иностранных государств.
«Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в
Готовность «Варяга» и экипажа к дальнему океанскому походу проверила комиссия из представителей Главного штаба ВМФ России и штаба ТОФ.