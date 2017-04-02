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10:37 (мск), источник: АиФ Владивосток

Крейсер «Варяг» отправился из Владивостока в океанский поход

В течение двух месяцев корабль совершит семь визитов в порты иностранных государств.

Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» отправился в дальний океанский поход из Владивостока, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимира Матвеева.

По его словам, поход продлится более двух месяцев, он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил России. Корабль совершит семь неофициальных визитов в порты иностранных государств.

«Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР», — отметил Владимир Матвеев.

Готовность «Варяга» и экипажа к дальнему океанскому походу проверила комиссия из представителей Главного штаба ВМФ России и штаба ТОФ.

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