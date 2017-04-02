В Союзе журналистов Красноярского края сменился руководитель

Новым председателем РОО «Союз журналистов Красноярского края» избран Дмитрий Голованов.

Более 23 лет эту организацию возглавлял Василий Нелюбин (ныне директор филиала ВГТРК «КГТРК Красноярск»). В минувшую пятницу, 31 марта, на отчетно-выборной конференции он отчитался о деятельности организации за пять лет. Участники конференции отметили его заслуги перед журналистским сообществом, а секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, присутствовавший на конференции, вручил почетный знак «За заслуги перед профессиональным союзом».

Дмитрий Владимирович Голованов родился в 1961 году. Работает в СМИ с 1986 года, член Союза журналистов с 1989 года. Возглавлял Березовскую районную студию радиовещания, был редактором многотиражной газеты Сосновоборского завода автоприцепов, был главным редактором газеты «Пригород» Березовского района. Работал в газетах «Красноярский рабочий», «Красноярские профсоюзы», «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета». С 2012 года является руководителем «Бюро журналистских расследований Факт».