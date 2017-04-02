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10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Союзе журналистов Красноярского края сменился руководитель

Более 23 лет эту организацию возглавлял Василий Нелюбин.

Новым председателем РОО «Союз журналистов Красноярского края» избран Дмитрий Голованов.

Более 23 лет эту организацию возглавлял Василий Нелюбин (ныне директор филиала ВГТРК «КГТРК Красноярск»). В минувшую пятницу, 31 марта, на отчетно-выборной конференции он отчитался о деятельности организации за пять лет. Участники конференции отметили его заслуги перед журналистским сообществом, а секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, присутствовавший на конференции, вручил почетный знак «За заслуги перед профессиональным союзом».

Дмитрий Владимирович Голованов родился в 1961 году. Работает в СМИ с 1986 года, член Союза журналистов с 1989 года. Возглавлял Березовскую районную студию радиовещания, был редактором многотиражной газеты Сосновоборского завода автоприцепов, был главным редактором газеты «Пригород» Березовского района. Работал в газетах «Красноярский рабочий», «Красноярские профсоюзы», «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета». С 2012 года является руководителем «Бюро журналистских расследований Факт».

В журналистском сообществе Союз не считается влиятельной структурой. Отметим, в августе прошлого года Союз журналистов России на внеочередном съезде в Москве объявил о «перезагрузке». Председатель СЖР Всеволод Богданов не раз заявлял, что планирует привлечь в организацию молодых людей, «которые заставят власть считаться со СМИ». По его словам, одним из основных направлений, по которым необходимо наладить работу в союзе, является «связь с регионами» — «как с нашими с региональными организациями, так и связь с региональными журналистами и издателями». Также необходимо, по мнению главы Союза, привлекать молодежь и сделать упор на привлечении теле-, радио и интернет-журналистики.

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