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10:43 (мск), источник: Informburo.kz

В Атырау рыбаки выловили белугу весом более одного центнера

Гигантская рыба весом 160 кг попалась в невод рыбаков производственного кооператива «Амангельды».

Источник: Informburo.kz

Как рассказал ATPress.kz директор РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» Гильман Сарсемалиев, накануне вечером на тоне «Малая Дамбинская», в нижней части реки Урал, в невод рыбаков попалась большая белуга.

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Это первый такой экземпляр весенней путины этого года, о котором официально заявили рыбаки рыбопромысловых предприятий Атырауской области.

Что же касается размеров самой рыбины, то они внушительные.

«Это икряная самка белуги весом 160 кг. Длина её составляет более двух метров. Сейчас она помещена в бассейн одного из цехов нашего завода, и совсем скоро мы планируем получить её икру для воспроизводства», — рассказал Гильман Сарсемалиев.

Стоит отметить, что больше половины (70−80%) всех особей рыб осетровых пород, имеющихся на этом заводе, в предыдущие годы выловлены рыбаками производственного кооператива «Амангельды».

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