2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье в Беларуси ожидается до 23 градусов тепла

Синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.