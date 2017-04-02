В школах начинается первый этап зачисления первоклассников

В школы по месту жительства первоклассников принимают без вступительных тестов.

Родителям нужно подать заявление, копию своего удостоверения личности и свидетельства о рождении ребенка.

Родителям нужно подать заявление, копию своего удостоверения личности и свидетельства о рождении ребенка.

Нужна также медицинская справка, отчет о развитии ребенка и пара фотографий для личного дела. В специализированных школах — спортивных и искусств — детям нужно сдавать тесты.

А если ребенку еще нет семи, в первый класс его примут на основании особого заявления родителей.