В школах начинается первый этап зачисления первоклассников
В школах начинается первый этап зачисления первоклашек. Продлится он до 23-го июня. По закону, зачислить должны всех детей, достигших семилетнего возраста.
В школах начинается первый этап зачисления первоклашек. Продлится он до 23-го июня. По закону, зачислить должны всех детей, достигших семилетнего возраста.
В школы по месту жительства первоклассников принимают без вступительных тестов.
Нужна также медицинская справка, отчет о развитии ребенка и пара фотографий для личного дела. В специализированных школах — спортивных и искусств — детям нужно сдавать тесты.
А если ребенку еще нет семи, в первый класс его примут на основании особого заявления родителей.