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13:01 (мск), источник: Publika.md

В школах начинается первый этап зачисления первоклассников

В школах начинается первый этап зачисления первоклашек. Продлится он до 23-го июня. По закону, зачислить должны всех детей, достигших семилетнего возраста.

Источник: Publika.md

В школы по месту жительства первоклассников принимают без вступительных тестов.

Родителям нужно подать заявление, копию своего удостоверения личности и свидетельства о рождении ребенка.

Нужна также медицинская справка, отчет о развитии ребенка и пара фотографий для личного дела. В специализированных школах — спортивных и искусств — детям нужно сдавать тесты.

А если ребенку еще нет семи, в первый класс его примут на основании особого заявления родителей.

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